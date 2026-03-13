Світоліна перемогла другу ракетку світу та вийшла у півфінал супертурніру в Індіан-Веллсі (відео)

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла другу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек та вийшла у півфінал американського супертурніру в Індіан-Веллсі.

Гра тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4, пише "Чемпіон".

Початок поєдинку повністю залишився за українкою. Швьонтек ніяк не могла знайти свій теніс, зробивши на двох перших своїх подачах чотири подвійні помилки. Досвідчена Світоліна повністю цим скористалася, отримала перевагу у два брейки й закрила партію двома блискучими ейсами – 6:2.

У другому сеті полька стала діяти більш зібрано й уже вона повела 4:1. Еліна не здавалася, зрівнявши рахунок, однак два останні гейми все ж залишилися за Швьонтек, 4:6.

У вирішальній партії тенісистки почергово брали свої подачі. Все мала вирішити одна помилка, і зробила її Іга. Точніше, аж чотири невимушених у дев'ятому геймі подарували брейк Світоліній. Українка такого не вибачила, після переходу подала на матч під нуль і вийшла у півфінал змагань – 6:4.

За поєдинок Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Суперниця Світоліної у півфіналі визначиться за результатами поєдинку між американкою Джессікою Пегулою та представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

