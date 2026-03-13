Свитолина победила вторую ракетку мира и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллсе (видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила вторую ракетку мира из Польши Игу Швьонтек и вышла в полуфинал американского супертурнира в Индиан-Уэллсе.

Игра длилась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, пишет "Чемпион".

Начало поединка полностью осталось за украинкой. Швьонтек никак не могла найти свой теннис, сделав на двух первых своих подачах четыре двойные ошибки. Опытная Свитолина полностью этим воспользовалась, получила преимущество в два брейка и закрыла партию двумя блестящими эйсами — 6:2.

Во втором сете полька стала действовать более собранно и уже она повела 4:1. Элина не сдавалась, сравняв счет, однако два последних гейма все же остались за Швьонтек, 4:6.

В решающей партии теннисистки поочередно брали свои подачи. Все должна была решить одна ошибка, и сделала ее Ига. Точнее, аж четыре невынужденных в девятом гейме подарили брейк Свитолиной. Украинка такого не простила, после перехода подала на матч под ноль и вышла в полуфинал соревнований — 6:4.

Відео дня

За поединок Свитолина 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 5 брейков. Ее соперница выполнила 3 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

Соперница Свитолиной в полуфинале определится по результатам поединка между американкой Джессикой Пегулой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Напомним, в январе Свитолина обыграла россиянку Андрееву на Australian Open.

Фокус также писал о том, как Элина Свитолина победила в турнире WTA 250, который проходил в новозеландском Окленде.