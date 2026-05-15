Еліна Світоліна здолала четверту ракетку світу та вийшла до фіналу турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Римі, здолавши у півфіналі представницю Польщі Ігу Швьонтек.

Для перемоги над Швьонтек Світоліній знадобилося провести 3-сетовий матч, пише Суспільне.

Перша партія закінчилася перемогою Еліни з рахунком 6:4: українка вийшла вперед 3:1, і хоча не змогла закрити партію за рахунку 5:3, вже у наступному геймі зробила вирішальний брейк.

У другому сеті Швьонтек зрівняла рахунок: виграла партію 6:2. Проте у вирішальній партії Світоліна завдяки ривку на старті 3:0 змогла довести матч до перемоги.

Матч за чемпіонський титул Еліна Світоліна проведе проти четвертої ракетки світу Коко Гофф зі США. Гра відбудеться у суботу, 16 травня.

Для Світоліної це буде третій фінал турніру WTA у сезоні. На початку року українка перемогла в Окленді, проте в лютому поступилася на цій стадії у Дубаї.

