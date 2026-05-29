"Ролан Гаррос" косить топових тенісистів: перша ракетка світу вилетів із чемпіонату через спеку

Яннік Сіннер вибув із Відкритого чемпіонату Франції у другому раунді, коли на корті в нього почалися судоми через спеку. Раніше інші тенісисти скаржилися на погоду.

Перша ракетка світу почав матч дуже бадьоро, але через якийсь час йому стало погано. У підсумку Сіннер програв Хуану Мануелю Серундоло у двох сетах із рахунком 5-1, пише The Guardian.

Сіннер ледь міг ходити і в другій половині матчу був абсолютно неконкурентоспроможний.

Його поразка стала одним із найбільш шокуючих результатів за останні роки. 24-річний тенісист вийшов на корт із серією з 30 перемог поспіль і цього місяця став єдиною людиною, окрім Рафаеля Надаля, найвидатнішого гравця на ґрунті, який виграв усі три титули ATP Masters 1000 напередодні Відкритого чемпіонату Франції. За відсутності його головного суперника, Карлоса Алькараса, торішнього чемпіона, який вибув на невизначений термін через травму правого зап'ястя, у нього були всі шанси на перемогу.

Утім, Сіннер став не першою жертвою спеки Відкритого чемпіонату з тенісу, який проводиться на ґрунтових кортах у Парижі.

Дворазовий фіналіст Відкритого чемпіонату Франції Каспер Рууд у першому раунді страждав від судом і, здавалося, був приречений на поразку, але в п'ятому сеті відновився і здобув перемогу над Романом Сафіулліним.

"Часом у мене паморочилося в голові, я дуже втомився і ходив майже як зомбі", — сказав Рууд, зазначивши, що в нього, скоріше за все, стався тепловий удар.

Чеський тенісист Якуб Менсік назвав умови "божевільними для гри" після того, як знепритомнів від судом і був змушений вирушити в роздягальню в інвалідному кріслі після своєї перемоги в п'яти сетах над Маріано Навоне у другому раунді 27 травня.

Француз Моїс Куаме впав на корті, але зміг піднятися.

Тенісисти звикли до несприятливих погодних умов, таких як затримки через дощ і вологі корти, але цього року спека змінила ситуацію. Температура більшу частину дня коливалася від 32 до 35 градусів Цельсія.

Такі умови настільки рідкісні на другому турнірі Великого шолома в році, що на початку тижня виникла значна плутанина щодо правил проведення турніру в умовах спеки. Коли в середу Новака Джоковича запитали про це, він помилково заявив, що таких правил не існує.

Організатори турніру використовують датчики вологого термометра для контролю температури, і матч може бути припинений, якщо вона перевищить 32,2 градусів за Цельсієм. Цього року жоден матч не був припинений через спеку.

Спекотна погода також істотно впливає на гру на ґрунті. Вологі, сирі та холодні умови роблять м'ячі важчими, що призводить до більш затяжних розіграшів і меншого відскоку, а спекотна погода робить корт жорсткішим і дає змогу м'ячу летіти швидше. Більш швидкі корти цього року більше підходять для атакувальних гравців, полегшуючи їм подачу.

Утім, не всі гравці скаржилися на погоду. Американець Бен Шелтон пожартував, що у спортсменів зі США є перевага: "Ми більше звикли до спеки. Усі ми живемо у Флориді".

А чотириразова чемпіонка турнірів Великого шолома Наомі Осака сказала, що її б не відлякала і спекотніша погода: "Мені, загалом, подобається. Я б хотіла, щоб загострення пристрастей було ще більшим".

