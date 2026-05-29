"Ролан Гаррос" косит топовых теннисистов: первая ракетка мира вылетел с чемпионата из-за жары

Янник Синнер выбыл из Открытого чемпионата Франции во втором раунде, когда на корте у него начались судороги из-за зноя. Ранее другие теннисисты жаловались на погоду.

Первая ракетка мира начал матч очень бодро, но через какое-то время ему стало плохо. В итоге Синнер проиграл Хуану Мануэлю Серундоло в двух сетах со счетом 5-1, пишет The Guardian.

Синнер едва мог ходить и во второй половине матча был совершенно неконкурентоспособен.

Его поражение стало одним из самых шокирующих результатов за последние годы. 24-летний теннисист вышел на корт с серией из 30 побед подряд и в этом месяце стал единственным человеком, кроме Рафаэля Надаля, величайшего игрока на грунте, выигравшим все три титула ATP Masters 1000 в преддверии Открытого чемпионата Франции. В отсутствие его главного соперника, Карлоса Алькараса, прошлогоднего чемпиона, который выбыл на неопределенный срок из-за травмы правого запястья, у него были все шансы на победу.

Впрочем, Синнер стал не первой жертвой жары Открытого чемпионата по теннису, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд в первом раунде страдал от судорог и казалось, обречен на поражение, но в пятом сете восстановился и одержал победу над Романом Сафиуллиным.

"Временами у меня кружилась голова, я очень устал и ходил почти как зомби", — сказал Рууд, отметив, что у него, скорей всего случился тепловой удар.

Чешский теннисист Якуб Менсик назвал условия "безумными для игры" после того, как потерял сознание от судорог и был вынужден отправиться в раздевалку в инвалидном кресле после своей победы в пяти сетах над Мариано Навоне во втором раунде 27 мая.

Француз Моис Куаме упал на корте, но смог подняться.

Теннисисты привыкли к неблагоприятным погодным условиям, таким как задержки из-за дождя и влажные корты, но в этом году жара изменила ситуацию. Температура большую часть дня колебалась от 32 до 35 градусов Цельсия.

Такие условия настолько редки на втором турнире Большого шлема в году, что в начале недели возникла значительная путаница относительно правил проведения турнира в условиях жары. Когда в среду Новака Джоковича спросили об этом, он ошибочно заявил, что таких правил не существует.

Организаторы турнира используют датчики влажного термометра для контроля температуры, и матч может быть приостановлен, если она превысит 32,2 градусов по Цельсию. В этом году ни один матч не был приостановлен из-за жары.

Жаркая погода также существенно влияет на игру на грунте. Влажные, сырые и холодные условия делают мячи тяжелее, что приводит к более затяжным розыгрышам и меньшему отскоку, а жаркая погода делает корт жестче и позволяет мячу лететь быстрее. Более быстрые корты в этом году больше подходят для атакующих игроков, облегчая им подачу.

Впрочем, не все игроки жаловались на погоду. Американец Бен Шелтон пошутил, что у спортсменов из США есть преимущество: "Мы больше привыкли к жаре. Все мы живем во Флориде".

А четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака сказала, что ее бы не отпугнула и более жаркая погода: "Мне, в общем-то, нравится. Я бы хотела, чтобы накал страстей был еще больше".

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) заставила украинскую спортсменку Александру Олейникову снять патч во время выступления на нынешнем Ролан Гаррос. Эту символику она получила от побратимов своего отца, который защищает Украину.

В мае Олейникова рассказывала, что WTA оштрафовала ее из-за публичных заявлений о войне в Украине, а также критики в сторону теннисистов, связанных с Беларусью и Россией.