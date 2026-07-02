Наречена Ріко Верховена повідомила про їхнє розставання та згадала Усика

Наомі ван Беєм, наречена нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, оголосила, що вони розірвали заручини та розійшлися.

Фітнес-тренерка пояснила, що останні вісім місяців виявилися надзвичайно важкими для них обох, написавши про це в Instagram. За її словами, під час підготовки до боксерського поєдинку проти українського чемпіона Олександра Усика Ріко зіткнувся з цілою низкою подій.

"Втрата матері, тиск надзвичайно напруженого періоду та, зрештою, психологічна розрядка після матчу мали набагато більший вплив, ніж він припускав. Коли весь тиск спав, з’явився простір для самоаналізу. Ми відчули, що Ріко перебуває не в найкращому психічному стані. Це зрештою призвело до важкого рішення спочатку відкласти весілля, щоб створити необхідний простір і спокій у той час", — розповідає вона.

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Після цього відстань між ними стрімко збільшувалася, і зрештою закохані прийняли ще важче рішення.

"З глибоким сумом, але також із взаємною повагою та вдячністю за все, що ми пережили разом, ми вирішили розійтися. Це результат напруженого процесу, під час якого ми намагалися разом зробити правильний вибір, яким би болісним він не був", — написала Наомі.

Вона попросила поважати її сім’ю та близьких, додавши, що найближчим часом і вона, і Ріко зроблять перерву, щоб пережити розставання.

У пари немає спільних дітей, проте Верховен виховував сина Ван Беєм, Ісайю, від її попередніх стосунків. Спортсмен є рідним батьком двох дочок і сина від колишньої цивільної дружини Джекі Дюшен. Пара була разом 13 років, але розійшлася у 2020-му.

Уже того ж року з’явилися чутки про роман Ріко з Наомі, яка є популярною нідерландською тренеркою, фітнес-інфлюенсеркою та засновницею бренду NVB Hustle Hard.

Через рік вони підтвердили свої стосунки, а 17 липня 2024 року Верховен зробив Ван Беєм пропозицію. Закохані мали серйозні наміри і навіть разом будували будинок.

Нагадаємо, 24 травня в Єгипті Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши нідерландську легенду кікбоксингу Ріко Верховена.

Суперник українця подав офіційний протест щодо результату чемпіонського поєдинку. Спортсмен заявив, що рефері занадто рано зупинив поєдинок — за кілька секунд до завершення раунду.

Верховен був тимчасово відсторонений від професійних поєдинків та тренувань після бою з Усиком.

У свою чергу, абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх поясів, але на прощання проведе ще один бій.