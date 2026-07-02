Невеста Рико Верховена сообщила об их расставании и упомянула Усика

Невеста нидерландского кикбоксера Рико Верховена Наоми ван Беем объявила о том, что они разорвали помолвку и расстались.

Фитнес-тренер объяснила, что последние восемь месяцев выдались крайне тяжелыми для них обоих, написав об этом в Instagram. По ее словам, во время подготовки к боксерскому поединку против украинского чемпиона Александра Усика Рико столкнулся с целым рядом событий.

"Потеря матери, давление исключительно напряженного периода и, в конечном итоге, психологическая разрядка после матча оказали гораздо большее влияние, чем он предполагал. Когда все давление спало, появилось место для самоанализа. Мы почувствовали, что Рико находится не в лучшем психическом состоянии. Это в конечном итоге привело к трудному решению сначала отложить свадьбу, чтобы создать необходимое пространство и спокойствие в то время", — рассказывает она.

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После этого дистанция между парой стремительно увеличивалась, и в конце концов влюбленные приняли еще более тяжелое решение.

"С глубокой печалью, но также со взаимным уважением и благодарностью за все, что мы пережили вместе, мы решили расстаться. Это результат напряженного процесса, в ходе которого мы пытались вместе сделать правильный выбор, каким бы болезненным он ни был", — написала Наоми.

Она попросила об уважении к ее семье и близким, добавив, что в ближайшее время и она, и Рико возьмут паузу, чтобы пережить расставание.

Общих детей у пары нет, однако Верховен воспитывал сына Ван Беем, Исайю, от ее предыдущих отношений. Спортсмен является родным отцом двух дочерей и сына от бывшей гражданской жены Джеки Дюшен. Пара была вместе 13 лет, но рассталась в 2020-м.

Уже в том же году появились слухи о романе Рико с Наоми, которая является популярным нидерландским тренером, фитнес-инфлюенсером и основательницей бренда NVB Hustle Hard.

Год спустя они подтвердили свои отношения, а 17 июля 2024 года Верховен сделал Ван Беем предложение. Влюбленные были настроены серьезно и даже вместе строили дом.

Напомним, 24 мая в Египте Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив нидерланднскую легенду кикбоксинга Рико Верховена.

Соперник украинца подал официальный протест относительно результата чемпионского боя. Спортсмен заявил, что рефери слишком рано остановил поединок за несколько секунд до завершения раунда.

Верховен был временно отстранен от профессиональных боев и тренировок после боя с Усиком.

В свою очередь абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что отказывается от всех поясов, но на прощание проведет еще один бой.