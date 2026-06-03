Верховена отстранили от бокса после поражения Усику: какая причина

Нидерландский боксер Рико Верховен, который 23 мая проиграл поединок против украинца Александра Усика, был отстранен от профессиональных боев и тренировок.

Верховен не может заниматься боксом до 22 июня. Об этом говорится на его странице на профильном ресурсе BoxRec.

Согласно информации, решение приняла Египетская профессиональная боксерская ассоциация.

В то же время такая практика является обычной для профессиональных спортсменов, соревнующихся в единоборствах. Благодаря этому организации заботятся об их здоровье и восстановлении.

Зато Александр Усик не получил подобного отстранения.

Напомним, что после поединка Рико Верховен показал, как он готовит себе завтрак — тост с нутеллой. Он также продемонстрировал лицо, которое заплыло после ударов украинского чемпиона.

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Напомним, Александр Усик успешно защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок завершился победой украинца в 11 раунде. А 24 мая Верховен подал официальный протест после поражения от Усика.

После этого боя для Усика уже определили следующих соперников. Ожидается, что в ближайшее время украинец встретится с немецким боксером Агитом Кабаелой. Кроме того, в Нидерландах планируют провести реванш между Усиком и Верховеном.

Фокус также писал о том, что Рико Верховен встал на защиту Усика от поклонников бокса, которые выразили недоумение относительно физической формы украинца во время боя.