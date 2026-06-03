Верховена відсторонили від боксу після поразки Усику: яка причина

Нідерландський боксер Ріко Верховен, який 23 травня програв поєдинок проти українця Олександра Усика, був відсторонений від професійних боїв і тренувань.

Верховен не може займатися боксом до 22 червня. Про це йдеться на його сторінці на профільному ресурсі BoxRec.

Відповідно до інформації, рішення ухвалила Єгипетська професійна боксерська асоціація.

Водночас така практика є звичайною для професійних спортсменів, що змагаються у єдиноборствах. Завдяки цьому організації піклуються про їхнє здоров'я та відновлення.

Натомість Олександр Усик не отримав подібного відсторонення.

Нагадаємо, що після поєдинку Ріко Верховен показав, як він готує собі сніданок — тост з нутелою. Він також продемонстрував обличчя, яке заплило після ударів українського чемпіона.

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Нагадаємо, Олександр Усик успішно захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок завершився перемогою українця в 11 раунді. А 24 травня Верховен подав офіційний протест після поразки від Усика.

Після цього бою для Усика вже визначили наступних суперників. Очікується, що найближчим часом українець зустрінеться з німецьким боксером Агітом Кабаєлою. Крім того, у Нідерландах планують провести реванш між Усиком і Верховеном.

Фокус також писав про те, що Ріко Верховен став на захист Усика від шанувальників боксу, які висловили здивування щодо фізичної форми українця під час бою.