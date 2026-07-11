Не виключають самогубство: гравця збірної ПАР знайшли мертвим після повернення з ЧС-2026

Джейдену Адамсу було 25 років. Слідство не виключає самогубства.

Півзахисник збірної ПАР був знайдений мертвим у Кейптауні, повідомляє The Guardian.

Причини смерті Джейдена Адамса не називаються. За кілька днів до смерті він повернувся на батьківщину разом із збірною, яка вибула з чемпіонату світу на стадії 1/16 фіналу.

Поліція коротко повідомила, що розпочала розслідування після того, як у суботу вранці в будинку у Шотше-Клоофе, передмісті в центрі Кейптауна, було виявлено тіло 25-річного чоловіка. "Обставини цього інциденту розслідуються", — заявив представник поліції.

За інформацією журналіста Нуху Адамса (він має те саме прізвище, що й покійний), футболіст наклав на себе руки через депресію. Коли він був на Чемпіонаті світу-2026, то пережив важку втрату: у ПАР померла його бабуся, яку він дуже любив.

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За свою кар'єру Адамс зіграв за збірну ПАР дев'ять матчів і забив два голи. На клубному рівні він виступав за південноафриканську команду "Мамелоді Сандаунс", яка в минулому сезоні виграла Африканську Лігу чемпіонів.

На ЧС-2026 Адамс взяв участь у трьох матчах групового етапу. У грі з Канадою в 1/16 фіналу, за підсумками якої команда вибула з турніру, він залишився на лаві запасних.

Нагадаємо, що Іспанія вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

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