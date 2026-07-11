Не исключают самоубийство: игрока сборной ЮАР нашли мертвым после возвращения с ЧМ-2026

Джейдену Адамсу было 25 лет. Следствие не исключает самоубийство.

Полузащитник сборной ЮАР был найден мертвым в Кейптауне, сообщает The Guardian.

Причины смерти Джейдена Адамса не называются. За несколько дней до смерти он вернулся на родину вместе со сборной, вылетевшей с чемпионата мира на стадии 1/16 финала.

Полиция коротко сообщила, что начала расследование после того, как в субботу утром в доме в Шотше-Клоофе, пригороде в центре Кейптауна, было обнаружено тело 25-летнего мужчины. "Обстоятельства этого инцидента расследуются", — заявил представитель полиции.

По информации журналиста Нуху Адамса (он однофамилец покойного), футболист совершил самоубийство из-за депрессии. Когда он был на Чемпионате мира-2026, то пережил тяжелую утрату: в ЮАР умерла его бабушка, которую он очень любил.

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За свою карьеру Адамс провел за сборную ЮАР девять матчей и забил два гола. На клубном уровне он выступал за южноафриканскую команду "Мамелоди Сандаунс", которая в прошедшем сезоне выиграла африканскую Лигу чемпионов.

На ЧМ-2026 Адамс принял участие в трех матчах группового этапа. В игре с Канадой в 1/16 финала, по итогам которой команда вылетела, он остался в запасе.

Напомним, Испания вышла в полуфинал Чемпионата мира по футболу.

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