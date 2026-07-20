Помер відомий футболіст Кевін Кіган: легенді "Ньюкасла" та збірної Англії було 75 років

У січні у Кігана діагностували рак шлунка четвертої стадії. Він був видатним футболістом і двічі за свою кар’єру вигравав "Золотий м’яч" — найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

У своїй заяві родина Кевіна Кігана повідомила, що він помер після боротьби з раком. Діагноз футболісту поставили на початку 2026 року. У Кігана залишилися дружина Джин і дві доньки. Кіган познайомився з нею на каруселі на ярмарку в Донкастері в 1970 році. Вони одружилися через чотири роки і прожили разом усе життя, пише Daily Mail.

Кевін Кіган грав за Велику Британію та за Німеччину

Кіган зіграв 63 матчі за збірну Англії та забив 21 гол за свою 10-річну міжнародну кар’єру. Загалом він забив 204 голи в 592 матчах за шість клубів.

Кіган став зіркою у складі "Ліверпуля": у 322 матчах він забив 100 голів і тричі виграв чемпіонат Англії. З 1977 по 1980 рік футболіст виступав за німецький "Гамбург", з яким став чемпіоном ФРН. Саме в цей період він двічі отримав "Золотий м’яч" як найкращий футболіст Європи.

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Після завершення кар'єри Кіган тренував "Ньюкасл", "Фулхем", "Манчестер Сіті" та збірну Англії. Вболівальники "Ліверпуля" та "Гамбурга" називали його "Королем Кевом" і "Могутнім мишеням" через його невисокий зріст (173 см) та неймовірну енергію на футбольному полі.

Він також прославився своєю кучерявою шевелюрою та хітом "Head Over Heels in Love", який записав разом із Крісом Норманом та Пітом Спенсером із гурту "Smokie".

Кевін Кіган помер у віці 75 років

Крім того, він прославився своєю раптовою відставкою з посади тренера збірної Англії.

У 1999 році Кіган замінив Гленна Ходдла на посаді головного тренера збірної, але пішов у відставку у 2000 році після невдалого виступу на чемпіонаті Європи та поразки від Німеччини на старому стадіоні "Уемблі".

Після різкої критики з боку англійських уболівальників він повідомив своїм гравцям у роздягальні про свій відхід, а потім підтвердив своє рішення у туалетній кабінці на сусідньому стадіоні.

Нагадаємо, навесні 2026 року в Румунії помер легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Останні дні він перебував у комі.

А на матчі-відкритті Чемпіонату світу 2026 року помер уболівальник.