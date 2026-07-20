Умер знаменитый футболист Кевин Киган: легенде "Ньюкасла" и сборной Англии было 75 лет

В январе у Кигана диагностировали рак желудка четвертой стадии. Он был выдающимся футболистом и дважды за свою карьеру выигрывал "Золотой мяч" — самую престижную индивидуальную награду в футболе.

В своем заявлении семья Кевина Кигана сообщила, что он умер после борьбы с раком. Диагноз футболисту поставили в начале 2026 года. У Кигана остались жена Джин и две дочери. Киган познакомился с ней на карусели на ярмарке в Донкастере в 1970 году. Они поженились четыре года спустя и прожили вместе всю жизнь, пишет Daily Mail.

Кевин Киган играл за Великобританию и за Германию

Киган провел 63 матча за сборную Англии и забил 21 гол за свою 10-летнюю международную карьеру. Всего он забил 204 гола в 592 матчах за шесть клубов.

Киган стал звездой в составе "Ливерпуля": в 322 матчах он забил 100 голов и трижды выиграл чемпионат Англии. С 1977 по 1980 год футболист выступал за немецкий "Гамбург", с которым стал чемпионом ФРГ. Именно в этот период он дважды получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

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После завершения карьеры Киган тренировал "Ньюкасл", "Фулхэм", "Манчестер Сити" и сборную Англии. Болельщики "Ливерпуля" и "Гамбурга" называли его "Королем Кевом" и "Могучим мышонком" из-за его невысокого роста (173 см) и невероятной энергии на футбольном поле.

Он также прославился своей кудрявой шевелюрой и хитом Head Over Heels in Love, которую записал вместе с Крисом Норманом и Питом Спенсером из группы "Smokie".

Кевин Киган умер в 75 лет

Также он прославился своим внезапным уходом с поста тренера сборной Англии.

В 1999 году Киган сменил Гленна Ходдла на посту главного тренера сборной, но подал в отставку в 2000 году после неудачного выступления на чемпионате Европы и поражения от Германии на старом стадионе "Уэмбли".

После резкой критики со стороны английских болельщиков он сообщил своим игрокам в раздевалке о своем уходе, а затем подтвердил свое решение в туалетной кабинке на соседнем стадионе.

Напомним, весной 2026 года в Румынии скончался легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Последние дни он находился в коме.

А на матче-открытии Чемпионата мира 2026 скончался болельщик.