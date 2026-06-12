На матче-открытии Чемпионата мира скончался болельщик: в чем причина

Во время первого матча Чемпионата мира, который начался игрой в Мехико, скончался 81-летний болельщик из Германии. Причиной специалисты называют экстремальные погодные и географические условия.

Врачи не успели спасти мужчину. Об этом сообщает Washington Times.

Смерть болельщика произошла перед матчем. Ему стало плохо по дороге к стадиону "Ацетека".

Медики несколько минут пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте.

Сначала организаторы турнира сообщили, что болельщика якобы доставили в больницу и он находится в стабильном состоянии. Однако журналисты и очевидцы на месте событий подтвердили, что мужчина скончался возле стадиона ещё до начала матча.

По оценкам экспертов, причиной стали экстремальные погодные и географические условия. Проблема в том, что Мехико находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. В сочетании с жарой и теснотой вокруг стадиона это привело к сердечным проблемам.

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Эксперты объясняют, что адаптация к такому климату — непростая задача даже для профессиональных спортсменов, не говоря уже о болельщиках.

Ранее "Фокус" сообщал , что бразильский арбитр Вилтон Сампайо удостоился чести судить первый матч Чемпионата мира 2026 года. Он запомнился первой за 32 года красной карточкой в матче-открытии мундиаля, а его английский уже стал популярным в сети.

Также мы сообщали, что во время первого матча Чемпионата мира 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мексике был замечен российский флаг, вывешенный на трибуне. Он был вывешен вместе с флагами других стран, поэтому, вероятно, это сделали организаторы.