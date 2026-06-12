На матчі-відкритті Чемпіонату світу помер вболівальник: що стало причиною

Під час першого поєдинку Чемпіонату світу, який розпочався матчем у Мехіко, помер 81-річний вболівальник з Німеччини. Причиною фахівці називають екстремальні погодні та географічні умови.

Лікарі не встигли врятувати чоловіка. Про це повідомляє Washington Times.

Смерть фаната відбулася перед матчем. Йому стало зле на підході до стадіону "Ацетека".

Парамедики декілька хвилин намагалися провести заходи з реанімації, однак врятувати його не вдалося. Чоловік помер на місці.

Спершу організатори турніру повідомили про те, що вболівальника нібито доставили до лікарні і він перебуває в стабільному стані. Однак журналісти та очевидці на місці подій підтвердили, що чоловік помер біля стадіону ще до початку гри.

За оцінками експертів, причиною стали екстремальні погодні та географічні умови. Проблема в тому, що Мехіко розташоване на рівні 2000 метрів над рівнем моря. Разом зі спекою і тиснявою довкола стадіону це призвело до серцевих проблем.

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Експерт пояснюють, що адаптація до такого клімату є непростою навіть для професійних спортсменів, не кажучи вже про фанатів.

Раніше Фокус розповідав, що бразильський арбітр Вілтон Сампайо отримав честь обслуговувати перший матч Чемпіонату світу 2026 року. Він запам'ятався першою за 32 роки червоною у матчі-відкритті мундіалю, а його англійська вже стала популярною у мережі.

Також ми повідомляли, що під час першого матчу Чеміпонату світу-2026 на стадіоні "Ацтека" у Мексиці помітили російський прапор, який вивісили на трибуні. Він був вивішений разом з прапорами інших країн, тож, імовірно, це зробили організатори.