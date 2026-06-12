Під час ЧС-2026 арбітр "здивував" англійською: обличчя гравців вже розібрали на меми (відео)

Бразильський арбітр Вілтон Сампайо отримав честь обслуговувати перший матч Чемпіонату світу 2026 року. Однак він запам'ятався першою за 32 роки червоною у матчі-відкритті мундіалю, а його англійська вже стала популярною у мережі.

Ба більше, Сампайо показав три червоні картки за весь матч. Для порівняння за увесь Чемпіонат світу 2022 року було показано 4 червоні картки у 64 матчах. Про це повідомляє Tribuna.

Однак арбітр більше запам'ятається футбольним вболівальникам не кількістю показаних вилучень. Під час другого тайму відеоасистент рефері покликав головного арбітра для перегляду повтору на ВАР.

Після перегляду Сампайо взяв слово, аби на весь стадіон оголосити своє рішення — вилучення для гравця ПАР. Однак чи то через хвилювання, чи то через слабке знання англійської бразильський рефері не зміг чітко вимовити вердикт. Найбільш показовою була реакція гравця Південної Африки Мудау, який намагався зрозуміти фінальне рішення арбітра.

Відео дня

Вболівальники вже жартують, що здивований Мудау, як і вилучений Зване, можуть стати головними мемами цього Чемпіонату світу.

Здивований футболіст Фото: Скриншот

Здивований футболіст Фото: Скриншот

У мережі вже бурхливо обговорюють рефері та реакцію футболістів на його оголошення.

Хтось жартує про те, що на наступному Чемпіонаті світу арбітрам підключать доступ до Google перекладача.

Коментар Фото: Скриншот

Хтось жаліє рефері, кажучи, що той міг репетирувати цю репліку 50 разів, аби отак виступити публічно.

Коментар Фото: Скриншот

А дехто просто порівнює таку комунікацію з розмовою зі стіною.

Коментар Фото: Скриншот

Студія в Південній Африці теж здивувала

Ще одним мемом, який порадував футбольних вболівальників, стало включення футбольної студії з ПАР, де місцеві експерти намагалися зрозуміти, що ж пішло не так. Відповіді у них не знайшлося, а саме відео вийшло "багатослівним".

Mood in South Africa right now 🥺🇿🇦 pic.twitter.com/uTfpTeuEiI — SportyTV (@SportyTV) June 11, 2026

Нагадаємо, що у матчі-відкритті збірна Мексики здолала команду Південної Африки з рахунком 2:0. Команди догравали у нерівних складах: загалом арбітр показав три червоні картки — одну для мексиканців і дві для гравців команди ПАР.

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