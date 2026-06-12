Во время ЧМ-2026 арбитр "удивил" своими знаниями английского: выражения лиц игроков уже стали предметом мемов (видео)

Бразильский арбитр Вилтон Сампайо удостоился чести судить первый матч Чемпионата мира 2026 года. Однако он запомнился первой за 32 года красной карточкой в матче-открытии мундиаля, а его английский уже стал популярным в сети.

Более того, Сампайо показал три красные карточки за весь матч. Для сравнения: за весь чемпионат мира 2022 года было показано 4 красные карточки в 64 матчах. Об этом сообщает Tribuna.

Однако арбитру запомнится футбольным болельщикам не столько количеством показанных карточек. Во втором тайме видеоассистент рефери подозвал главного арбитра для просмотра повтора на VAR.

После просмотра видеозаписи Сампайо взял слово, чтобы объявить всему стадиону о своем решении — удаление игрока из ЮАР. Однако то ли из-за волнения, то ли из-за слабого знания английского, бразильский арбитр не смог четко произнести вердикт. Наиболее показательной была реакция игрока Южной Африки Мудау, который пытался понять окончательное решение арбитра.

Відео дня

Болельщики уже шутят, что удивленный Мудау, как и удаленный Зване, могут стать главными мемами этого чемпионата мира.

Удивленный футболист Фото: Скриншот

Удивленный футболист Фото: Скриншот

В сети уже бурно обсуждают судью и реакцию футболистов на его решение.

Кто-то шутит, что на следующем чемпионате мира судьям предоставят доступ к Google Переводчику.

Комментарий Фото: Скриншот

Кто-то сочувствует судье, говоря, что тот, наверное, репетировал эту фразу 50 раз, чтобы так выступить на публике.

Комментарий Фото: Скриншот

А некоторые просто сравнивают такую коммуникацию с разговором со стеной.

Комментарий Фото: Скриншот

Студия в Южной Африке тоже удивила

Еще одним мемом, который порадовал футбольных болельщиков, стало включение футбольной студии из ЮАР, где местные эксперты пытались понять, что же пошло не так. Ответа у них не нашлось, а само видео получилось "многословным".

Mood in South Africa right now 🥺🇿🇦 pic.twitter.com/uTfpTeuEiI — SportyTV (@SportyTV) June 11, 2026

Напомним, что в матче открытия сборная Мексики обыграла команду Южной Африки со счетом 2:0. Команды доигрывали в неравных составах: в общей сложности арбитр показал три красные карточки — одну для мексиканцев и две для игроков команды ЮАР.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда быть в курсе, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет необычным по целому ряду причин: в частности, в нем примет участие рекордное количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить болельщиков.

Эксперты уже определили главных фаворитов на победу на Чемпионате мира.

Ранее "Фокус" рассказывал , кто из звезд футбола пропустит Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Также мы рассказывали о первом в истории чемпионате мира, который состоялся 96 лет назад.