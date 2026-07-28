Зінедін Зідан офіційно став тренером збірної Франції: чим він займався до цього

Легендарний футболіст Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Понад 20 років тому саме у складі національної команди Зізу провів останній матч у своїй кар'єрі — фінал Чемпіонату світу 2006 року.

Тепер Зідан тренуватиме національну команду, яка посіла четверте місце на Чемпіонаті світу-2026. Про призначення повідомила Федерація футболу Франції.

Зінедін Зідан уклав контракт до 2030 року — планується, що він працюватиме на Євро-2028 та Чемпіонаті світу-2030.

На посаді головного тренера збірної Франції Зідан замінив Дідьє Дешама, який працював у національній команді з 2014 року. Під керівництвом Дешама, зокрема, Франція виходила у фінал Євро-2016, фінал Чемпіонату світу-2022. А у 2018 саме французи тріумфували на мундіалі, що проходив у Росії.

Що робив Зідан після завершення кар'єри

1 червня 2009 року Зідана було оголошено радником президента після того, як Флорентіно Переса вдруге було призначено президентом мадридського "Реала". Він також часто грав у виставкових матчах у складі легенд іспанського клубу.

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У 2013 році Зідан став помічником головного тренера "Реала" Карло Анчелотті. Після цього він півтора роки пропрацював у головній комадні академії іспанців "Кастільї". А 4 січня 2016 року мадридський "Реал" оголосив про звільнення Рафаеля Бенітеса , і того ж дня Зідана було призначено новим головним тренером клубу за контрактом на два з половиною роки. Він пропрацював на цій посаді до кінця травня 2018 року, вигравши три Ліги Чемпіонів, зокрема, фінал 2018, який проходив у Києві.

Зідан повернувся на посаду головного тренера мадридського "Реала" 11 березня 2019 року за контрактом до літа 2022 року. Однак цього разу француз не допрацював до кінця, залишивши команду у 2021 році.

Його вже запрошували очолити збірну США після Чемпіонату світу 2022 року, але той відмовився.

Фокус писав про те, чим зараз займається Зідан.

Нагадаємо, що спортивні журналісти вважали збірну Франції одним із головних претендентів на перемогу на ЧС-2026.