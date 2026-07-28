Зинедин Зидан официально стал тренером сборной Франции: чем он занимался до этого

Легендарный футболист Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Более 20 лет назад именно в составе национальной команды Зизу сыграл последний матч в своей карьере — финал чемпионата мира 2006 года.

Теперь Зидан будет тренировать национальную сборную, занявшую четвёртое место на Чемпионате мира-2026. Об этом назначении сообщила Федерация футбола Франции.

Зинедин Зидан подписал контракт до 2030 года — планируется, что он будет работать на Евро-2028 и Чемпионате мира-2030.

На посту главного тренера сборной Франции Зидан сменил Дидье Дешама, который работал в национальной команде с 2014 года. Под руководством Дешама, в частности, Франция выходила в финал Евро-2016 и в финал Чемпионата мира-2022. А в 2018 году именно французы триумфировали на мундиале, проходившем в России.

Чем занимался Зидан после завершения карьеры

1 июня 2009 года Зидан был назначен советником президента после того, как Флорентино Перес во второй раз был избран президентом мадридского "Реала". Он также часто участвовал в показательных матчах в составе легенд испанского клуба.

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В 2013 году Зидан стал помощником главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. После этого он полтора года проработал в основной команде академии испанского клуба "Кастилья". А 4 января 2016 года мадридский "Реал" объявил об увольнении Рафаэля Бенитеса, и в тот же день Зидан был назначен новым главным тренером клуба по контракту на два с половиной года. Он проработал на этой должности до конца мая 2018 года, выиграв три Лиги чемпионов, в том числе финал 2018 года, который проходил в Киеве.

Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала" 11 марта 2019 года по контракту, действующему до лета 2022 года. Однако на этот раз француз не доработал до конца, покинув команду в 2021 году.

Его уже приглашали возглавить сборную США после чемпионата мира 2022 года, но он отказался.

"Фокус" писал о том, чем сейчас занимается Зидан.

Напомним, что спортивные журналисты считали сборную Франции одним из главных претендентов на победу на ЧМ-2026.