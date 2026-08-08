Помер батько Ліонеля Мессі: був його представником і допоміг укласти перші контракти

Батько Ліонеля Мессі, Хорхе, помер минулої ночі в Аргентині. Бізнесмену було 68 років.

Батько легендарного футбольного нападника Ліонеля Андреса Мессі, Хорхе Мессі, помер пізно ввечері в п’ятницю, 7 серпня, у санаторії міста Росаріо. Про це повідомляє аргентинське видання Infobae.

Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою.

На момент публікації додаткові обставини та подробиці смерті невідомі, оскільки офіційних заяв від родини Мессі чи аргентинських спортивних організацій не надходило.

Син і батько Мессі Фото: Соцсети

Що відомо про батька футболіста

Хорхе Орасіо Мессі, працюючи на металургійному комбінаті, тренував дитячий клуб "Грандолі", де й розпочав свою кар’єру Ліонель у віці 5 років. Як законний представник, він підписав перший контракт сина з футбольним клубом міста Росаріо "Ньюеллс Олд Бойз", де за шість років футболіст забив понад 500 голів. Також саме батько домовився з ФК "Барселона" про переїзд 13-річного Ліонеля до Європи, оплату дорогого лікування дефіциту гормону росту та значний гонорар.

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Ліонель і Хорхе Мессі Фото: з відкритих джерел

Хорхе Мессі став офіційним менеджером свого сина та представляв його інтереси.

У червні повідомлялося, що Хорхе Мессі "має проблеми зі здоров’ям". У заяві родини зазначалося, що чоловік перебуває під наглядом лікаря, одужує, а його стан поступово поліпшується.

Також родина Мессі попросила утримуватися від "версій, чуток і спекуляцій" та просила поважати їхню приватність.

Нагадаємо, напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 Ліонель Мессі повідомив своїм партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини.

Після перемоги збірної Іспанії над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026 соціальні мережі заполонили меми, створені на основі знаменитої фотографії, на якій юний Ліонель Мессі купає немовля Ламіна Ямаля.