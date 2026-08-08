Помер батько Ліонеля Мессі: був його представником і допоміг укласти перші контракти
Батько Ліонеля Мессі, Хорхе, помер минулої ночі в Аргентині. Бізнесмену було 68 років.
Батько легендарного футбольного нападника Ліонеля Андреса Мессі, Хорхе Мессі, помер пізно ввечері в п’ятницю, 7 серпня, у санаторії міста Росаріо. Про це повідомляє аргентинське видання Infobae.
Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою.
На момент публікації додаткові обставини та подробиці смерті невідомі, оскільки офіційних заяв від родини Мессі чи аргентинських спортивних організацій не надходило.
Що відомо про батька футболіста
Хорхе Орасіо Мессі, працюючи на металургійному комбінаті, тренував дитячий клуб "Грандолі", де й розпочав свою кар’єру Ліонель у віці 5 років. Як законний представник, він підписав перший контракт сина з футбольним клубом міста Росаріо "Ньюеллс Олд Бойз", де за шість років футболіст забив понад 500 голів. Також саме батько домовився з ФК "Барселона" про переїзд 13-річного Ліонеля до Європи, оплату дорогого лікування дефіциту гормону росту та значний гонорар.
Хорхе Мессі став офіційним менеджером свого сина та представляв його інтереси.
У червні повідомлялося, що Хорхе Мессі "має проблеми зі здоров’ям". У заяві родини зазначалося, що чоловік перебуває під наглядом лікаря, одужує, а його стан поступово поліпшується.
Також родина Мессі попросила утримуватися від "версій, чуток і спекуляцій" та просила поважати їхню приватність.
Нагадаємо, напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 Ліонель Мессі повідомив своїм партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини.
Після перемоги збірної Іспанії над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026 соціальні мережі заполонили меми, створені на основі знаменитої фотографії, на якій юний Ліонель Мессі купає немовля Ламіна Ямаля.