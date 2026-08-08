Умер отец Лионеля Месси: был его представителем и помог заключить первые контракты
Отец Лионеля Месси, Хорхе, скончался минувшей ночью в Аргентине. Бизнесмену было 68 лет.
Отец легендарного футбольного нападающего Лионеля Андреса Месси, Хорхе Месси, скончался поздним вечером в пятницу, 7 августа, в санатории города Росарио. Об этом сообщает аргентинское издание Infobae.
Бизнесмену и представителю футболиста было 68 лет, он боролся с продолжительной болезнью.
Дополнительные обстоятельства и подробности смерти на момент публикации неизвестны, поскольку официальных заявлений от семьи Месси или аргентинских спортивных организаций не поступало.
Что известно об отце футболиста
Хорхе Орасио Месси, работая на металлургическом комбинате, тренировал детский клубе "Грандоли", где и начал свою карьеру Лионель в возрасте 5 лет. На правах законного представителя он подписал первый контракт сына с футбольным клубом из города Росарио "Ньюэллс Олд Бойз", где за шесть лет футболист забил более 500 голов. Также именно отец договорился с ФК "Барселона" о переезде 13-летнего Лионеля в Европу, оплате дорогостоящего лечения дефицита гормона роста и значительном гонораре.
Хорхе Месси стал официальным менеджером своего сына и представлял его интересы.
В июне сообщалось, что Хорхе Месси "переживает ситуацию со здоровьем". В заявлении семьи отмечалось, что мужчина находится под наблюдением врача, выздоравливает, а его благоприятное состояние прогрессирует.
Также семья Месси попросила избегать "версий, слухов и спекуляций" и попросила уважать их конфиденциальность.
Напомним, перед финалом чемпионата мира-2026 Лионель Месси сказал партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины.
После победы сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 социальные сети заполонили мемы, основанные на знаменитой фотографии, где юный Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля.