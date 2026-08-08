Умер отец Лионеля Месси: был его представителем и помог заключить первые контракты

Отец Лионеля Месси, Хорхе, скончался минувшей ночью в Аргентине. Бизнесмену было 68 лет.

Отец легендарного футбольного нападающего Лионеля Андреса Месси, Хорхе Месси, скончался поздним вечером в пятницу, 7 августа, в санатории города Росарио. Об этом сообщает аргентинское издание Infobae.

Бизнесмену и представителю футболиста было 68 лет, он боролся с продолжительной болезнью.

Дополнительные обстоятельства и подробности смерти на момент публикации неизвестны, поскольку официальных заявлений от семьи Месси или аргентинских спортивных организаций не поступало.

Сын и отец Месси Фото: Соцсети

Что известно об отце футболиста

Хорхе Орасио Месси, работая на металлургическом комбинате, тренировал детский клубе "Грандоли", где и начал свою карьеру Лионель в возрасте 5 лет. На правах законного представителя он подписал первый контракт сына с футбольным клубом из города Росарио "Ньюэллс Олд Бойз", где за шесть лет футболист забил более 500 голов. Также именно отец договорился с ФК "Барселона" о переезде 13-летнего Лионеля в Европу, оплате дорогостоящего лечения дефицита гормона роста и значительном гонораре.

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Лионель и Хорхе Месси Фото: из открытых источников

Хорхе Месси стал официальным менеджером своего сына и представлял его интересы.

В июне сообщалось, что Хорхе Месси "переживает ситуацию со здоровьем". В заявлении семьи отмечалось, что мужчина находится под наблюдением врача, выздоравливает, а его благоприятное состояние прогрессирует.

Также семья Месси попросила избегать "версий, слухов и спекуляций" и попросила уважать их конфиденциальность.

Напомним, перед финалом чемпионата мира-2026 Лионель Месси сказал партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины.

После победы сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 социальные сети заполонили мемы, основанные на знаменитой фотографии, где юный Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля.