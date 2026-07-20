Сеть не может прийти в себя после финала: мемы о Месси и Ямале стали вирусными

После победы сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 социальные сети заполонили мемы, основанные на знаменитой фотографии, где юный Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля. Пользователи шутят, что теперь история как бы "замкнулась", а эстафета перешла к новому поколению.

Об этом говорится в материале издания Mint.

Самые популярные мемы показывают уже взрослого Ямаля, который купает маленького Месси в ванночке, держит его на руках или символически "передает корону". Во многих постах используется подпись "The cycle is complete" ("Цикл завершён"), а другие называют эту историю "лучшим сценарием, который невозможно было придумать". Такие изображения активно распространяются в X, Reddit, Instagram и Facebook после финального матча.

Откуда взялась эта культовая фотография

История этой фотографии началась ещё в 2007 году. Тогда газета Diario Sport совместно с ЮНИСЕФ проводила благотворительную фотосессию для календаря. Семья Ламина Ямаля выиграла розыгрыш, благодаря которому их пятимесячный сын попал на снимок с молодым футболистом "Барселоны" Лионелем Месси.

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Фотограф Жоан Монфорт позже вспоминал, что Месси тогда было неловко, ведь он не знал, как вести себя с младенцем во время фотосессии. Эти снимки долгое время оставались практически неизвестными широкой публике.

Всё изменилось летом 2024 года, когда отец Ямаля опубликовал эти кадры в Instagram с подписью "The beginning of two legends" ("Начало двух легенд"). Фото мгновенно стало вирусным во время Евро-2024, а накануне финала чемпионата мира-2026 вновь оказалось в центре внимания.

Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля Фото: из открытых источников

Сам Месси, комментируя историю этой фотографии, сказал, что жизнь иногда складывается "странным образом", а случайный снимок, сделанный в благотворительных целях, спустя много лет приобрел совершенно иное значение.

После финала пользователи также обратили внимание на ряд символических совпадений. В соцсетях напоминают, что Ямаль стал чемпионом мира в 19 лет, а знаменитая фотография была сделана примерно 19 лет назад, когда молодой Месси еще выступал за "Барселону". Хотя эти параллели активно обсуждают фанаты, они остаются скорее красивыми символическими совпадениями, чем официальными статистическими рекордами.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира-2026, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся испанцам второй титул чемпионов мира.

Основное время завершилось нулевой ничьей. В конце второго тайма Аргентина осталась вдесятером из-за удаления Энцо Фернандеса, а в дополнительное время Испания смогла воспользоваться численным преимуществом и вырвала победу.

В матче за третье место Англия в результативном поединке обыграла Францию со счётом 6:4. Благодаря этому англичане впервые с 1966 года вошли в тройку призеров чемпионата мира.