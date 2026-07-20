Мережа не може оговтатися після фіналу: меми про Мессі і Ямаля стали вірусними

Після перемоги збірної Іспанії над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026 соцмережі заполонили меми, засновані на знаменитій фотографії, де юний Ліонель Мессі купає немовля Ламіна Ямаля. Користувачі жартують, що тепер історія ніби "замкнулася", а естафета перейшла новому поколінню.

Про це йдеться в матеріалі видання Mint.

Найпопулярніші меми показують уже дорослого Ямаля, який купає маленького Мессі у ванночці, тримає його на руках або символічно "передає корону". У багатьох дописах використовують підпис "The cycle is complete" ("Цикл завершено"), а інші називають історію "найкращим сценарієм, який неможливо було вигадати". Такі зображення активно поширюються в X, Reddit, Instagram та Facebook після фінального матчу.

Звідки взялося культове фото

Історія фотографії почалася ще у 2007 році. Тоді газета Diario Sport спільно з UNICEF проводила благодійну фотосесію для календаря. Родина Ламіна Ямаля виграла жеребкування, завдяки якому їхній п'ятимісячний син потрапив на знімок із молодим футболістом "Барселони" Ліонелем Мессі.

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Фотограф Жоан Монфорт пізніше згадував, що Мессі тоді було ніяково, адже він не знав, як поводитися з немовлям під час фотосесії. Світлини надовго залишилися майже невідомими широкій публіці.

Все змінилося влітку 2024 року, коли батько Ямаля опублікував ці кадри в Instagram із підписом "The beginning of two legends" ("Початок двох легенд"). Фото миттєво стало вірусним під час Євро-2024, а напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 знову опинилося в центрі уваги.

Ліонель Мессі купає немовля Ламіна Ямаля Фото: з відкритих джерел

Сам Мессі, коментуючи історію фотографії, сказав, що життя іноді працює "дивним чином", а випадковий благодійний знімок через багато років набув зовсім іншого значення.

Після фіналу користувачі також звернули увагу на низку символічних збігів. У соцмережах нагадують, що Ямаль став чемпіоном світу у 19 років, а знамените фото було зроблене приблизно 19 років тому, коли молодий Мессі ще виступав за "Барселону". Хоча ці паралелі активно обговорюють фанати, вони залишаються радше красивими символічними збігами, ніж офіційними статистичними рекордами.

Нагадаємо, збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026, здолавши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0 після додаткового часу. Переможний м'яч на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, принісши іспанцям другий титул чемпіонів світу.

Основний час завершився нульовою нічиєю. Наприкінці другої половини зустрічі Аргентина залишилася вдесятьох через вилучення Енцо Фернандеса, а в овертаймі Іспанія змогла скористатися чисельною перевагою та вирвала перемогу.

У поєдинку за третє місце Англія в результативному матчі обіграла Францію з рахунком 6:4. Завдяки цьому англійці вперше з 1966 року завершили чемпіонат світу в трійці призерів.