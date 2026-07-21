Последний матч за Аргентину: Месси решил завершить карьеру в сборной, — журналист

Лионель Месси перед финалом чемпионата мира-2026 года сказал партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины. В то же время сам футболист публично не подтвердил завершение международной карьеры.

Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо.

По его словам, в раздевалке перед финалом Месси выступил с эмоциональной речью, в ходе которой заявил, что это будет его последний матч за национальную сборную. Кастильо отметил, что этот разговор происходил в раздевалке.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. На турнире Месси отличился восемью голами и четырьмя голевыми передачами.

Как сообщает агентство Reuters, после финала Месси опубликовал обращение к болельщикам в Instagram, но не объявил о завершении выступлений за сборную.

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"Боль огромная, и эта рана ещё долго не заживет. Но я также храню в памяти все хорошие моменты", — написал он.

Кроме того, футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил сборную Испании с победой.

В своём обращении Месси не дал понять, стал ли финал чемпионата мира его последним матчем на "мундиале" или в составе сборной Аргентины. Также ESPN сообщил, что Месси и Родриго Де Пауль пропустят два ближайших матча "Интер Майами" и игру всех звёзд MLS, чтобы восстановиться после чемпионата мира.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 сборная Испании в дополнительное время с минимальным счётом 1:0 обыграла Аргентину. Матч состоялся на стадионе "МетЛайф Стедиум" в Нью-Джерси (США), а победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

После финального свистка социальные сети наполнились мемами о Лионеле Месси и Ламине Ямале, которые быстро стали вирусными.