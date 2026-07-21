Останній матч за Аргентину: Мессі вирішив завершити кар'єру у збірній, — журналіст

Ліонель Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 сказав партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини. Водночас сам футболіст публічно не підтвердив завершення міжнародної кар'єри.

Про це повідомив аргентинський журналіст Ернан Кастільйо.

За його словами, у роздягальні перед фіналом Мессі виголосив емоційну промову, під час якої сказав, що це буде його останній матч за національну команду. Кастільйо зазначив, що ця розмова відбувалася всередині роздягальні.

У фіналі ЧС-2026 збірна Аргентини поступилася Іспанії з рахунком 0:1. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес. На турнірі Мессі відзначився вісьмома голами та чотирма результативними передачами.

Як пише видання Reuters, після фіналу Мессі опублікував звернення до вболівальників в Instagram, але не оголосив про завершення виступів за збірну.

Відео дня

“Біль величезний, і ця рана ще довго не загоїться. Але я також зберігаю всі хороші моменти”, — написав він.

Також футболіст подякував уболівальникам за підтримку та привітав збірну Іспанії з перемогою.

У своєму зверненні Мессі не натякнув, чи став фінал чемпіонату світу його останнім матчем на мундіалях або у складі збірної Аргентини. Також ESPN повідомив, що Мессі та Родріго Де Пауль пропустять два найближчі матчі “Інтер Маямі” і гру всіх зірок MLS, щоб відновитися після чемпіонату світу.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії в додатковий час мінімально перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Матч відбувся на стадіоні “МетЛайф Стедіум” у Нью-Джерсі (США), а переможний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Після фінального свистка соцмережі заполонили меми про Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля, які швидко стали вірусними.