Українка залишила баскетбольну команду у США після підписання контракту з росіянкою: як вона це пояснила

Українська баскетболістка Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани LSU Tigers у США. Тренерка команди Кім Малкі пояснила це рішення "особистими причинами".

Заява українки пролунала через 10 днів після того, як "Тигри" підписали контракт із 17-річною російською центровою Анною Мінаєвою, повідомляє New York Post.

"Кейт прийшла до мене в неділю і сказала, що після довгих роздумів вона залишить програму з особистих причин. Ми поважатимемо її право на приватне життя у зв’язку з її рішенням, але ми довго обговорювали це, і це було важке рішення для неї", — сказала Малкі, не уточнивши причини.

Перш ніж укласти угоду з росіянкою, Малкі зустрілася з Коваль у квартирі дівчини, щоб обговорити цей крок.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли: я тут не для того, щоб просити вас змінити своє ставлення до Росії. Я тут просто з поваги до вашої родини та з поваги до вас, щоб повідомити вам про це. Бо я знаю, наскільки це для вас особисто важливо. Знайте, що в цій справі я не можу прийняти рішення не запрошувати когось, хто міг би допомогти нашій програмі, через конфлікт між двома країнами", — переказує The Advocate діалог тренерки та баскетболістки.

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За даними цього ресурсу, з початку війни у 2022 році жоден російський чи український гравець не був одноклубником.

Малкі висловила свою думку про Коваль та Мінаєву як про "послів", які потенційно могли б допомогти покласти край конфлікту, мирно розподіливши ігровий час на майданчику. Однак ця ідея не мала успіху.

Батько Катерини служить у ЗСУ оператором дронів. Минулого року він прилітав до США, щоб подивитися на гру своєї доньки.

Мінаєва провела минулий сезон як професіоналка в Росії, граючи за московську МБА. У січні їй виповниться 18 років.

"Я рада вітати Анну в нашій родині LSU. Вона має досвід, навички та фізичні дані, щоб одразу ж зробити внесок у нашу лінію нападу. Потрібна величезна сміливість, щоб покинути дім у 17 років і вирушити через весь світ, щоб здійснити свою мрію. Я рада підтримати й наставити Анну на цьому новому етапі її життя в LSU", — заявила Малкі.

Зазначимо, що буквально за тиждень до того, як Катерина вирішила залишити команду, LSU привітала її з тим, що вона увійшла до списку найкращих студентів літнього семестру 2026 року.

Нагадаємо, українська гімнастка закрила очі та вуха під час виконання гімну РФ.

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