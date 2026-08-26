Украинка ушла из команды по баскетболу в США после подписания россиянки: как она это объяснила

Украинская баскетболистка Катерина Коваль покидает женскую команду университета Луизианы LSU Tigers в США. Тренер команды Ким Малки объяснила это решение "личными причинами".

Заявление украинки прозвучало прозвучало через 10 дней после того, как "Тигры" подписали контракт с 17-летней российской центровой Анной Минаевой, сообщает New York Post.

"Кейт пришла ко мне в воскресенье и сказала, что после долгих раздумий она покинет программу по личным причинам. Мы будем уважать ее право на частную жизнь в связи с ее решением, но мы долго обсуждали это, и это было трудное решение для нее", — сказала Малки, не уточнив причины.

Перед тем, как подписать контакт с россиянкой, Малки встречалась с Коваль в квартире девушки, чтобы обсудить этот шаг.

"Я хочу, чтобы вы поняли, что я здесь не для того, чтобы просить вас изменить свое отношение к России. Я здесь просто из уважения к вашей семье и из уважения к вам, чтобы дать вам знать. Потому что я знаю, насколько это для вас лично. Знайте, что в этом бизнесе я не могу принять решение не приглашать кого-то, кто мог бы помочь нашей программе, из-за конфликта между двумя странами", — пересказывает The Advocate диалог тренера и баскетболистки.

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По данным ресурса, с начала войны в 2022 году ни один российский или украинский игрок не был одноклубником.

Малки изложила свое видение Коваль и Минаевой как "послов", которые потенциально могли бы помочь положить конец конфликту, мирно разделив игровое время на площадке. Однако эта идея не имела успеха.

Отец Катерины служит в ВСУ оператором дронов. В прошлом году он прилетал в США, чтобы посмотреть на игру своей дочери.

Минаева провела прошлый сезон в качестве профессионала в России, играя за московскую МБА. В январе ей исполнится 18 лет.

"Я рада приветствовать Анну в нашей семье LSU. У нее есть опыт, навыки и физические данные, чтобы сразу же оказать влияние на нашу переднюю линию. Требуется огромная смелость, чтобы покинуть дом в 17 лет и отправиться через весь мир, чтобы осуществить свою мечту. Я рада поддержать и направить Анну на этом новом этапе ее жизни в LSU", — заявила Малки.

Отметим, что буквально за неделю до решения Катерины уйти из команды LSU поздравила ее с тем, что она попала в список лучших студентов летнего семестра 2026 года.

Напомним, украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время гимна РФ.

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