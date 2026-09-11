Бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа під загрозою зриву: не можуть домовитися про місце

Бій Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа мав відбутися на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, але цей варіант відпав через сувору комендантську годину. Бій перенесли до Нью-Йорка, але Джошуа проти цього, оскільки поєдинок мали провести у Великій Британії.

Новим потенційним місцем для проведення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі стала 80-тисячна арена Principality Stadium у Кардіффі, Уельс. Цей стадіон має кілька переваг: немає проблем із проведенням бою вночі (власники самі запропонували свою кандидатуру), а також він розташований у центрі міста. Фокус зібрав усе, що відомо про цей бій.

Усі масові заходи на стадіоні "Уемблі" мають закінчуватися до 23:00 за місцевим часом через комендантську годину. Але телепартнер боксерського поєдинку Джошуа — Ф'юрі, Netflix, хоче, щоб поєдинок відбувся з урахуванням інтересів американського глядача — а це означає, що бій має розпочатися о 2 годині ночі за лондонським часом.

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Першим про можливе перенесення поєдинку до Кардіффа повідомив інсайдер боксерського світу Ден Рафаель. За його даними, поєдинок може відбутися 28 листопада. Очікується, що рішення буде ухвалено найближчими кількома днями.

Промоутер Джошуа Едді Хірн побічно підтвердив, що бій між Ф’юрі та Джошуа можуть провести на арені в Кардіффі, але, на його думку, вибір місця та дати ще можна змінити. 11 вересня Хірн проводитиме переговори з організатором Туркі Аль аш-Шейхом у Парижі.

Бій Джошуа — Ф'юрі: чому виникла проблема

Спочатку планувалося, що бій відбудеться на стадіоні "Уемблі" 20 листопада. Але коли через Netflix його вирішили перенести до США, Ентоні Джошуа висловив свій протест. У його контракті було прописано, що бій має відбутися у Великій Британії.

Його промоутер навіть заявив, що Джошуа взагалі не погодився б на бій, якби знав, що він відбудеться в іншій країні.

"Здається, всі наполягають на тому, що бій має відбутися в Нью-Йорку… Тайсон Ф’юрі погодився провести бій в Америці, а ми — поки що ні. Ми обговорюємо план змін до умов угоди, і якщо вони зроблять усе, що ми обговорювали й про що домовилися в принципі, то, я думаю, є дуже велика ймовірність, що бій відбудеться в Америці", — повідомив Херн.

Тайсон Ф'юрі, якому підходив будь-який варіант, натякнув на ймовірний зрив боксерського поєдинку проти Ентоні Джошуа та кинув виклик Олександру Усику, якому вже двічі програвав. Команда українського боксера нібито вже відхилила цю пропозицію.

Нагадаємо, що на даний момент немає жодної офіційної інформації чи підтверджень щодо можливого проведення третього поєдинку між колишніми чемпіонами.

Також "Фокус" розповідав про бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, який ЗМІ вже назвали "Битвою за Британію".