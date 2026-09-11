Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа под угрозой срыва: не могут договориться о месте

Бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа должен был состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но этот вариант отпал из-за строгого комендантского часа. Бой перенесли в Нью-Йорк, но Джошуа против, так как поединок должны были провести в Великобритании.

Новым потенциальным местом для проведения боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри стала 80-тысячная арена Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс. У этого стадиона несколько преимуществ: нет проблем с проведением боя ночью (владельцы сами предложили свою кандидатуру) также он размещен в центре города. Фокус собрал все, что известно о бое.

Все массовые мероприятия на стадионе Уэмбли должны заканчиваться до 23:00 по местному времени из-за комендантского часа. Но телепартнер боксерского поединка Джошуа — Фьюри Netflix хочет, чтобы поединок прошел с подвязкой под американского зрителя — а это значит, что бой должен начаться в 2 часа ночи по Лондону.

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Первым о потенциальном переезде боя в Кардифф сообщил инсайдер бокса Дэн Рафаэл. Пое го данным, бой может состоятся 28 ноября. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие пару дней.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн косвенно подтвердил, что бой между Фьюри и Джошуа могут провести на арене в Кардиффе, но по его мнению, выбор места и даты еще можно поменять. 11 сентября Хирн будет вести переговоры с организатором Турки Аль аш-Шейхом в Париже.

Бой Джошуа — Фьюри: почему возникла проблема

Изначально планировалось, что бой пройдет на стадионе "Уэмбли" 20 ноября. Но когда из-за Netflix его решили перенести в США, воспротивился Энтони Джошуа. В его контракте было прописано, что бой должен пройти в Великобритании.

Его промоутер даже заявил, что Джошуа и вовсе не согласился бы на бой, если бы знал, что он пройдет в другой стране.

"Кажется, все настаивают на том, что бой должен состояться в Нью-Йорке… Тайсон Фьюри согласился провести бой в Америке, а мы пока нет. Мы обсуждаем план изменений условий сделки, и если они сделают все, что мы обсуждали и о чем договорились в принципе, то, я думаю, есть очень большая вероятность, что бой состоится в Америке", — сообщил Херн.

Тайсон Фьюри, которого устраивал любой вариант, намекнул на вероятный срыв боксерского поединка против Энтони Джошуа и вызвал на бой Александра Усика, которому проигрывал уже два раза. Команда украинского боксера якобы уже отклонила это предложение.

Напомним, на данный момент нет никакой официальной информации или подтверждений о возможном проведении третьего боя между бывшими чемпионами.

Также Фокус рассказывал о бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который СМИ уже окрестили "Битвой за Британию".