"Битва за Британию" пройдет за пределами страны: стали известны место и дата боя Фьюри — Джошуа

Главное событие мирового бокса в 2026 году — бой между британцами и бывшими чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри — состоится 20 ноября, сообщают СМИ.

При этом сражение, которое окрестили "Битвой за Британию", состоится за пределами страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники издания сообщают, что боксеры уже подписали контракт на проведение поединка. Главное событие года в мире бокса состоится на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, США.

Последние детали поединка, касавшиеся места проведения, были согласованы в начале новой недели. Официальный анонс состоится, вероятно, на следующей неделе — его планируют провести в одном из знаковых для Великобритании мест, которое пока остаётся неназванным.

В СМИ также сообщают, что представители обоих боксёров подчеркивали, что поединок должен состояться в Великобритании. Однако для этого необходимо было, чтобы на проведении поединка в Великобритании можно было заработать соответствующую сумму.

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В итоге финансово выгодное предложение оказалось лишь для проведения боя в Нью-Йорке.

Поединок состоится в пятницу, 20 ноября. Пока неизвестно, будет ли бой проходить в удобное для британских болельщиков время.

Напомним, что Тайсон Фьюри одержал очередную победу, обыграв польского боксёра Мариуша Ваха. Для британца это уже вторая победа в 2026 году. При этом Фьюри объявил о намерении завершить свою карьеру в конце 2026 года, после того как проведет бой с британцем Энтони Джошуа, который уже окрестили "Битвой за Британию".

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегапоединке в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Александр Усик вместе с британским боксёром Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов. После этого Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своём визите в Украину.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после тренировок в лагере Александра Усика Энтони Джошуа достиг лучшей формы за всю свою карьеру.