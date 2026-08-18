"Битва за Британію" пройде за її межами: стало відомим місце та дата бою Ф'юрі-Джошуа

Головна подія світового боксу у 2026 році — бій між британцями та колишніми чемпіонами світу Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 20 листопада, повідомляють ЗМІ.

При цьому бій, який охрестили "Битвою за Британію", відбудеться за межами країни. Про це повідомляє Daily Mail.

Джерела видання повідомляють, що бійці вже підписали контракт на проведення поєдинку. Головна подія року у світі боксу пройде на знаменитій арені "Медісон сквер-гарден" у Нью-Йорку, США.

Останні деталі поєдинку, які стосувалися місця проведення, були узгоджені на початку нового тижня. Офіційний анонс відбудеться, ймовірно, наступного тижня — його планують зробити на одному з особливих для Британії місць, яке наразі залишаються неназваним.

У ЗМІ також повідомляють, що сторони обох бійців наголошували на тому, що поєдинок має пройти у Великій Британії. Однак для цього було необхідно, аби за проведення поєдинку у Британії можна було заробити відповідні гроші.

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У підсумку фінансово вигідна пропозиція вийшла лише для проведення бою у Нью-Йорку.

Поєдинок пройде у п'ятницю 20 листопада. Наразі невідомо, чи буде бій у зручний для британських вболівальників час.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі здобув свою чергову перемогу, здолавши польського боксера Маріуша Ваха. Для британця це вже друга перемога у 2026 році. При цьому Ф'юрі оголосив про намір завершити свою кар'єру наприкінці 2026 року, після того, як проведе бій з британцем Ентоні Джошуа, який вже охрестили "Битвою за Британію".

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів. Після цього Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Промоутер Едді Хірн заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.