Ярослава Магучіх стала абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту (відео)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на першому Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту, який проходить у Будапешті, столиці Угорщини.

У перший же день змагань українка з першої спроби подолала висоту 1,95 метра, а її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії подолала цю планку з третьої спроби, повідомляє Sport.ua.

З другої спроби Ярослава подолала висоту 1,99 метра, ставши абсолютною лідеркою змагань. Австралійка не змогла повторити успіх українки в цьому показнику й у підсумку посіла друге місце.

Магучіх, яка вже мала статус абсолютної чемпіонки світу, спробувала подолати висоту 2,04 метра, але не змогла цього зробити.

Третє місце на чемпіонаті світу розділили Ангеліна Топіч із Сербії та Елеанор Паттерсон з Австралії (1,91 метра).

Видео дня

Від України, окрім Ярослави, у жіночих стрибках також виступали Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Перша посіла п’яте місце, стрибнувши на 1,91 метра, а друга — шосте (1,87 метра).

Чемпіонат проходить 11–13 вересня.

У своїй соціальній мережі Ярослава опублікувала відео, наочно продемонструвавши на звичних предметах висоту своїх стрибків.

Буквально 23 серпня Магучіх завоювала "золото" на черговому етапі міжнародних легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга", який відбувся у Сілезії (Польща, місто Хожув). Вона подолала планку на висоті 2 метри. Друга українська легкоатлетка, Ірина Геращенко, посіла друге місце з результатом 1,98 метра.

Фокус писав і про інші змагання Магучіх та Геращенко, на яких вони показали свої найкращі результати. Зокрема, у травні 2026 року відбувся черговий фінал "Діамантової ліги" в Марокко, на якому Ярослава Магучіх також завоювала золото.

Нагадаємо, легкоатлетка Магучіх розповіла ЗМІ, чому вона спала у перерві між спробами під час змагань European Athletic.