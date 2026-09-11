Ярослава Магучих стала абсолютной чемпионкой мира по прыжкам в высоту (видео)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на первом Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике в женских прыжках в высоту, который проходит в Будапеште, столице Венгрии.

В первый же день соревнований украинка с первой попытки взяла высоту 1,95 метра, а ее главная соперница Никола Олислагерс из Австралии покорила эту планку с третьего раза, сообщает Sport.ua.

Со второй попытки Ярослава преодолела высоту 1,99 метра, став абсолютным лидером соревнований. Австралийка не смогла повторить успех украинки в этом показателе и заняла по итогу второе место.

Магучих уже в статусе абсолютной чемпионки мира запросила высоту 2,04 метра, но не смогла ее взять.

Третье место ЧМ разделили Ангелина Топич из Сербии и Элеанор Паттерсон из Австралии (1,91 метра).

От Украины, кроме Ярославы, в женских прыжках также выступали Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Первая заняла пятое место, прыгнув на 1,91 метра, а вторая — шестое (1,87 метра).

Видео дня

Чемпионат проходит 11-13 сентября.

У себя в соцсети Ярослава опубликовала видео, наглядно показав на привычных предметах высоту своих прыжков.

Буквально 23 августа Магучих завоевала "золото" на очередном этапе международных легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига", который прошел в Силезии (Польша, город Хожув). Она преодолела планку на высоте 2 метра. Вторая украинская легкоатлетка, Ирина Геращенко, стала второй с результатом 1,98 метра.

Фокус писал и о других соревнованиях Магучих и Геращенко, на которых они показали свои лучшие результаты. В частности, в мае 2026 года состоялся очередной финал Бриллиантовой лиги в Марокко, на котором Ярослава Магучих также завоевала золото.

Напомним, легкоатлетка Магучих рассказала СМИ, почему она спала в перерыве между попытками во время соревнований European Athletic.