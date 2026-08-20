"Я — спящая королева": Магучих объяснила свое странное поведение между прыжками

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы Ярослава Магучих рассказала о своём необычном ритуале, который она выполняет между прыжками.

Да, Магучих часто ложится на землю и закрывает глаза. Свой ритуал спортсменка прокомментировала для аккаунта European Athletic.

Магучих подчеркнула, что когда она ложится и закрывает глаза, это помогает ей расслабиться.

"Да, было немного прохладно и дул ветер, но у меня есть чем укрыться. Я — спящая королева. Конечно, я не сплю, а просто закрываю глаза и готовлюсь к следующему прыжку. На соревнованиях действительно сложно расслабиться, но это мой способ подготовки", — сказала Магучих.

Для Магучи это уже третье золото на чемпионатах Европы.

Напомним, что украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, Ирина Геращенко вернулась к соревнованиям после рождения ребенка. На первом турнире она вышла в финал чемпионата Европы.

Відео дня

Напомним, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко пожаловалась на то, что в Киеве слишком громко звучит сигнал воздушной тревоги при угрозе ударов России по столице.

Ранее "Фокус" сообщил, что украинская команда зарегистрировала список из 25 спортсменов, которые выступят на Чемпионате Европы-2026 по лёгкой атлетике. При этом в целом у Украины была квота на 38 спортсменов, но 13 из них решили не включать в заявку.

Напомним, что ранее Европейский радиотелевизионный союз и Европейская легкоатлетическая ассоциация разработали новые правила трансляции соревнований по легкой атлетике, чтобы избавиться от "вредных стереотипов в отношении женщин".