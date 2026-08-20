"Я спляча королева": Магучіх пояснила дивну поведінку між своїми стрибками

Українська легкоатлетка, чемпіонка Європи Ярослава Магучіх розповіла про свій незвичайний ритуал, який вона виконує між стрибками.

Так, Магучіх часто лягає на землю та заплющує очі. Свій ритуал спортсменка прокоментувала для акаунту European Athletic.

Магучіх наголосила, що під час того, як вона лягає та заплющує очі, це дозволяє їй розслаблятися.

"Так, було трохи прохолодно і був вітер, але в мене є, чим укритися. Я – спляча королева. Звичайно, я не сплю, а просто заплющую очі і готуюся до наступного стрибка. На змаганнях справді складно розслабитися, але це мій спосіб готуватися", — сказав Магучіх.

Для Магучіх це вже третє золото на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка, яка займається стрибками у висоту, Ірина Геращенко повернулася до змагань після народження дитини. На першому турнірі вона вийшла до фіналу Чемпіонату Європи.

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Нагадаємо, що українська легкоатлетка Юлія Левченко поскаржилася на те, що в Києві занадто гучно лунає сигнал повітряної тривоги під час загрози ударів Росії по столиці.

Раніше Фокус розповів, що українська команда зареєструвала список з 25 спортсменів, які виступлять на Чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Водночас загалом Україна мала квоту у 38 спортсменів, одна 13 з них вирішили залишити поза заявкою.

Нагадаємо, що раніше Європейський радіотелевізійний союз та Європейська легкоатлетична асоціація розробили нові правила трансляції змагань з легкої атлетики, щоб позбутись "шкідливих стереотипів щодо жінок".