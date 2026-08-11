Відома легкоатлетка Левченко поскаржилася на гучні сирени у Києві: "дуже тисне на голову"

Українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, Юлія Левченко поскаржилася на те, що в Києві занадто гучно лунає сигнал повітряної тривоги під час загрози ударів Росії по столиці.

Левченко розповіла, що звуки сирен негативно впливають на її нервову систему. Про це вона написала у своїй соціальній мережі Threads.

Пост Юлії Левченко Фото: Скриншот

Спортсменка звернулася з питанням до українців про те, чи не є ця система збоєм, і чи мають довготривалі сирени негативний вплив на їхнє ментальне здоров'я.

"Вибачте, а що з сигналами тривоги? Останні тижні вони тривають "вічність" – точно більше 10 хвилин, звуки нерівномірні, ніби "психоделіка". Не знаю, як це пояснити, дуже тисне на голову. Це тільки у мене в районі? Це збій чи так і має бути?" — розповіла спортсменка.

У коментарях інші користувачі підтвердили, що стикалися з такими ж проблемами. При цьому мешканці Києва розповідають, що такі ситуації трапляються в різних районах столиці.

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"Буквально сьогодні кажу чоловіку, що так довго і голосно в ночі лунає сирена", "Може це ви сигнали тривоги стали сприймати так через нервове виснаження?" — поділилися своїми спостереженнями кияни.

Нагадаємо, колишній радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українців не залишатися у магазинах мережі "Епіцентр" під час повітряної тривоги та негайно залишати будівлі. За його словами, це допоможе зменшити ризик для життя у разі ворожого удару.

Нагадаємо, що в ніч на 5 серпня Росія здійснила масований ракетний удар по Києву та Київській області, внаслідок якого було зруйновано низку об'єктів цивільної та логістичної інфраструктури. Одним із найбільш руйнівних наслідків атаки стало фактичне знищення одного з найбільших в Україні підприємств із виробництва керамічної плитки, а також складських комплексів, через що загинув співробітник компанії, ще троє людей зазнали поранень.