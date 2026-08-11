Известная легкоатлетка Левченко пожаловалась на громкие сирены в Киеве: "очень давит на голову"

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, Юлия Левченко пожаловалась на то, что в Киеве слишком громко звучит сигнал воздушной тревоги во время угрозы ударов России по столице.

Левченко рассказала, что звуки сирен негативно влияют на её нервную систему. Об этом она написала в своей социальной сети Threads.

Пост Юлии Левченко Фото: Скриншот

Спортсменка обратилась к украинцам с вопросом, не является ли эта система сбоем и оказывают ли длительные звуки сирен негативное влияние на их психическое здоровье.

"Извините, а что с сигналами тревоги? Последние недели они длятся "вечность" — точно больше 10 минут, звуки неравномерные, словно "психоделик". Не знаю, как это объяснить, очень давит на голову. Это только у меня в районе? Это сбой или так и должно быть?" — рассказала спортсменка.

В комментариях другие пользователи подтвердили, что сталкивались с такими же проблемами. При этом жители Киева рассказывают, что подобные ситуации возникают в разных районах столицы.

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"Буквально сегодня говорю мужу, что сирена так долго и громко звучит ночью", "Может, вы стали так воспринимать сигналы тревоги из-за нервного истощения?" — поделились своими наблюдениями киевляне.

Напомним, бывший советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети "Эпицентр" во время воздушной тревоги и немедленно покидать здания. По его словам, это поможет снизить риск для жизни в случае вражеского удара.

Напомним, что в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области, в результате чего был разрушен ряд объектов гражданской и логистической инфраструктуры. Одним из самых разрушительных последствий атаки стало фактическое уничтожение одного из крупнейших в Украине предприятий по производству керамической плитки, а также складских комплексов, в результате чего погиб сотрудник компании, ещё трое человек получили ранения.