Без відвертих ракурсів: у Європі з'явились нові правила трансляцій легкої атлетики (фото)

Європейський радіотелевізійний союз та Європейська легкоатлетична асоціація розробили нові правила трансляції змагань з легкої атлетики, щоб позбутись "шкідливих стереотипів щодо жінок". Для операторів створили спеціальну інструкцію з прикладами правильних та неправильних ракурсів.

Європейці опублікували нові правила для висвітлення жіночих змагань у медіа, щоб зменшити сексуалізацію спортсменок, повідомили на порталі Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄАА, European Athletics). Над правилами працювали відомі світові легкоатлетки, які виступають проти "перекручування та об'єктивації жіночих спортивних виступів на екрані".

На порталі ЄАА вказано, що правила створили спільно з британкою Холлі Бредшоу (стрибки з жердиною), сербською Іваною Шпанович (стрибки у довжину) та хорваткою Бланкою Влашич (стрибунка у висоту). У мережі опублікували фінальний документ з назвою "Підвищення планки: керівні принципи". У документі на 23 сторінках викладно, як показати професійність спортсменок та зберегти їхню гідність.

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"Жіночий спорт заслуговує на те, щоб його бачили, висвітлювали та цінували на рівних умовах. Ці рекомендації знаменують собою важливий крок уперед і встановлюють чітке очікування, що висвітлення жіночої атлетики повинно відображати технічні здібності та захоплюючі історії", — навели на порталі позицію телевізійника, який підтримав ідею.

Легка атлетика — деталі

У документі є приклади вірних та невірних ракурсів для різних видів спорту. Наприклад, для стрибунок з жердиною рекомендують не фіксувати камеру на сідницях та промежині, і показувати розгін та момент стрибка.

Легка атлетика — стрибки через жердину, невірний ракурс Фото: Скриншот

Аналогічні рекомендації — щодо кадрів під час відпочинку та підготовки до стрибка, і для бігунок, які готують стартувати на біговій доріжці. Крім того, операторам радять не знімати зблизька приземлення та не обирати відверті кадри під час різних моментів на змаганнях.

Легка атлетика — приклади невірних ракурсів Фото: Скриншот

Легка атлетика — приклади вірних та невірних ракурсів Фото: Скриншот

У короткому посібнику — поради для операторів: де розмістити камеру, щоб краще зафіксувати майстерність спортсменок, і також вказані місця, в яких краще не розміщувати камеру. Є рекомендації для усіх видів легкої атлетики, у яких змагаються жінки — біг, стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину та потрійний стрибок. Втім, серед рекомендацій не фігурують спортсменки, які займаються різними видами метання — ядра, спису, молота диску, які також частиною олімпійського виду спорту.

Зазначимо, Фокус писав легку атлетику та досягнення українських спортсменів. Зокрема, у липні 2026 року стало відомо про рекордний стрибок Олега Дорощука, який став переможцем етапу Діамантової ліги.

Нагадуємо, у березні медіа показали кадри підготовки до стрибка української легкоатлетки Ярослави Магучіх: камера зафіксувала особливий ритуал.