Перед переможним стрибком: у трансляції показали "ритуал" Магучіх на ЧС (фото)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті світу в приміщенні, а також привернула увагу глядачів своїм ритуалом підготовки до стрибків. Один із таких моментів потрапив у трансляцію та викликав зацікавлення серед уболівальників.

Як пише видання Obozrevatel, на змаганні у Торуні Магучіх стала єдиною спортсменкою, яка підкорила висоту 2,01 метра. Водночас увага до українки була прикута не лише на її виступи. Зокрема, камери зафіксували момент підготовки до стрибків. Під час перерв Магучіх зазвичай відпочиває із заплющеними очима та зберігає максимальну концентрацію.

"Ритуал" Магучіх перед стрибком на ЧС Фото: Скриншот

В одному з епізодів трансляції було показано ритуал "підготовки". На відео помітно, що спортсменка із заплющеними очима виконувала рухи пальцями, відтворюючи розбіг перед стрибком. Імовірно, таким чином вона прораховує його довжину та темп.

"Цей момент привернув увагу режисера трансляції, який дозволив уболівальникам поспостерігати за підготовкою легкоатлетки з Дніпра до спроби", — пише Obozrevatel.

Як відреагувала на свою перемогу Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх у коментарі для видання "Суспільне Спорт" щиро поділилася емоціями від другого "золота" на чемпіонаті світу в приміщенні та назвала цей успіх особливо бажаним і "вистражданим". Вона зізналася, що їхала на турнір із чіткою метою перемогти — і в секторі діяла впевнено та холоднокровно, розуміючи ціну кожної спроби.

Крім того, Магучіх підкреслила, що за легкістю перемоги стоїть велика фізична й ментальна робота, а додаткову силу їй дала можливість тривалий час залишатися в Україні. Вона також наголосила, що прагнула здобути "золото" саме для українців у складний період — і рада, що змогла це зробити разом із партнеркою по збірній.

"Дуже хотілося вибороти золоту нагороду для України і для українців у такий надважкий час. Я це зробила, і Юля це зробила. Нарешті дві українки будуть стояти на подіумі знову, і я вірю, що одного дня там будуть стояти три українки", — зауважила спортсменка.

Окремо вона відзначила особливу атмосферу Торуні, яка пов’язана з важливими моментами її кар’єри, але водночас наголосила: для нових перемог потрібно відпускати минуле й рухатися вперед.

"Коли приїхала вчора на розминку, то подумала: "Так, а п'ять років тому тут було трішечки інше. Тренери стояли там, трішечки змінилося". Але коли ти думаєш про це — про своє минуле, про минулі змагання — то це треба відпускати перед новими стартами. І коли все ж таки я відпустила це, то зрозуміла: це новий етап моєї кар'єри", — додала вона.

Нагадаємо, що 20 березня на чемпіонаті в польському місту Торуна Ярослава Могучіх обійшла своїх суперниць і взяла висоту 2,01 без жодної помилки та стала найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу в приміщенні. Зокрема, це вже друга у кар'єрі стрибунки золота медаль ЧС.

