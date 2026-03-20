Перед победным прыжком: в трансляции показали "ритуал" Магучих на ЧМ (фото)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате мира в помещении, а также привлекла внимание зрителей своим ритуалом подготовки к прыжкам. Один из таких моментов попал в трансляцию и вызвал интерес среди болельщиков.

Как пишет издание Obozrevatel, на соревновании в Торуни Магучих стала единственной спортсменкой, которая покорила высоту 2,01 метра. В то же время внимание к украинке было приковано не только на ее выступления. В частности, камеры зафиксировали момент подготовки к прыжкам. Во время перерывов Магучих обычно отдыхает с закрытыми глазами и сохраняет максимальную концентрацию.

"Ритуал" Магучих перед прыжком на ЧМ Фото: Скриншот

В одном из эпизодов трансляции был показан ритуал "подготовки". На видео заметно, что спортсменка с закрытыми глазами выполняла движения пальцами, воспроизводя разбег перед прыжком. Вероятно, таким образом она просчитывает его длину и темп.

"Этот момент привлек внимание режиссера трансляции, который позволил болельщикам понаблюдать за подготовкой легкоатлетки из Днепра к попытке", — пишет Obozrevatel.

Как отреагировала на свою победу Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в комментарии для издания "Суспільне Спорт" искренне поделилась эмоциями от второго "золота" на чемпионате мира в помещении и назвала этот успех особенно желанным и "выстраданным". Она призналась, что ехала на турнир с четкой целью победить — и в секторе действовала уверенно и хладнокровно, понимая цену каждой попытки.

Кроме того, Магучих подчеркнула, что за легкостью победы стоит большая физическая и ментальная работа, а дополнительную силу ей дала возможность длительное время оставаться в Украине. Она также подчеркнула, что стремилась получить "золото" именно для украинцев в сложный период — и рада, что смогла это сделать вместе с партнершей по сборной.

"Очень хотелось завоевать золотую награду для Украины и для украинцев в такое сверхтяжелое время. Я это сделала, и Юля это сделала. Наконец две украинки будут стоять на подиуме снова, и я верю, что однажды там будут стоять три украинки", — отметила спортсменка.

Отдельно она отметила особую атмосферу Торуни, которая связана с важными моментами ее карьеры, но в то же время подчеркнула: для новых побед нужно отпускать прошлое и двигаться вперед.

"Когда приехала вчера на разминку, то подумала: "Да, а пять лет назад здесь было немножечко другое. Тренеры стояли там, немножечко изменилось". Но когда ты думаешь об этом — о своем прошлом, о прошлых соревнованиях — то это надо отпускать перед новыми стартами. И когда все же я отпустила это, то поняла: это новый этап моей карьеры", — добавила она.

Напомним, что 20 марта на чемпионате в польском городе Торуна Ярослава Могучих обошла своих соперниц и взяла высоту 2,01 без единой ошибки и стала самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. В частности, это уже вторая в карьере прыгуньи золотая медаль ЧМ.

