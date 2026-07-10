Стрибнув вище за 2,30: українець Дорощук виграв етап Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став переможцем етапу Діамантової ліги. Для перемоги на етапі він підкорив висоту у 2,32 метра, тоді як срібний призер зупинився на відмітці 2,30 метра.

Другий етап Діамантової ліги проходив у Монако. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

На першому етапі в Досі Дорощук посів третє місце. Після цього на змаганнях у Бердичеві він продемонстрував найкращий результат сезону у світі — 2,33 метра.

На етапі в Монако було шість спортсменів, що входять до топ-10 світового рейтингу.

Як проходив етап для Олега Дорощука

До висоти 2,26 метра Олег Дорощук підкорював все з першої спроби. Однак на планці 2,28 він не зміг підкорити висоту ані з першої, ані з другої спроби, і лише третя спроба стала успішною для нього.

Паралельно на цьому етапі з боротьби вибув індієць Сарвеш Кушаре, який посів третє місце.

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Дорощук змагався за золото з британцем Кімані Джеком, який підкорив і висоту 2,28, і 2,30 з першої спроби. Українець же і 2,30 не зміг взяти з першої спроби — йому вдалося зробити це з другої спроби.

Однак наступна висота — 2,32 метра — підкорилася лише українцю. Важливо, що це він зробив з першої спроби.

Для Дорощука це друга в кар'єрі перемога на етапах Діамантової ліги. Вперше Олег тріумфував на етапі в Брюсселі у 2025 році, коли завершив змагання з результатом 2,25 метра.

При цьому він продовжив феноменальну серію подіумів — він жодного разу з 2024 року не фінішував поза межами топ-3.

Окрім двох золотих медалей на рахунку українця "срібло" та чотири "бронзи" на етапах змагань, і два срібла у фіналах Діамантової ліги.

Раніше Фокус розповідав, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула "золото" на другому етапі "Діамантової ліги" сезону-2026, який відбувся в марокканському Рабаті.

Фокус також писав про те, як Ярослава Магучіх завоювала друге "золото" Чемпіонату світу.