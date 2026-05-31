Знову перемога: Ярослава Магучіх здобула золоту медаль "Діамантової ліги" в Марокко (відео)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула "золото" на другому етапі "Діамантової ліги" сезону-2026, який відбувся в марокканському Рабаті.

Перемогу Магучіх виборола, підкоривши висоту в 1,97 метри, повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України.

"Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка впевнено виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,97 м, успішно відкривши для себе літній сезон", — йдеться у повідомленні.

В НОК також зазначили, що ще одна українська легкоатлетка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 1,91 м.

"Вітаємо наших спортсменок із черговим успішним виступом на міжнародній арені! Бажаємо підкорення нових висот і перемог", — наголосили в НОК.

