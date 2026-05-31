Снова победа: Ярослава Магучих завоевала золотую медаль "Бриллиантовой лиги" в Марокко (видео)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" на втором этапе "Бриллиантовой лиги" сезона-2026, который состоялся в марокканском Рабате.

Победу Магучих завоевала, покорив высоту в 1,97 метра, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,97 м, успешно открыв для себя летний сезон", — говорится в сообщении.

В НОК также отметили, что еще одна украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 1,91 м.

"Поздравляем наших спортсменок с очередным успешным выступлением на международной арене! Желаем покорения новых высот и побед", — отметили в НОК.

