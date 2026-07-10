Прыгнул выше 2,30: украинец Дорощук выиграл этап "Бриллиантовой лиги"

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем этапа "Бриллиантовой лиги". Для победы на этапе он преодолел высоту 2,32 метра, тогда как серебряный призер остановился на отметке 2,30 метра.

Второй этап "Бриллиантовой лиги" прошел в Монако. Об этом сообщает "Суспильне Спорт".

На первом этапе в Дохе Дорощук занял третье место. После этого на соревнованиях в Бердичеве он показал лучший результат сезона в мире — 2,33 метра.

На этапе в Монако участвовали шесть спортсменов, входящих в топ-10 мирового рейтинга.

Как проходил этап для Олега Дорощука

До высоты 2,26 метра Олег Дорощук преодолевал все с первой попытки. Однако на планке 2,28 он не смог преодолеть высоту ни с первой, ни со второй попытки, и только третья попытка оказалась для него успешной.

Одновременно на этом этапе из борьбы выбыл индиец Сарвеш Кушаре, занявший третье место.

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Дорощук боролся за золото с британцем Джеком Кимани, который преодолел высоту 2,28 и 2,30 с первой попытки. Украинцу же не удалось взять 2,30 с первой попытки — ему это удалось со второй попытки.

Однако следующую высоту — 2,32 метра — преодолел только украинец. Важно, что ему это удалось с первой попытки.

Для Дорощука это вторая в карьере победа на этапах Бриллиантовой лиги. Впервые Олег одержал победу на этапе в Брюсселе в 2025 году, когда завершил соревнования с результатом 2,25 метра.

При этом он продолжил феноменальную серию подиумов — с 2024 года он ни разу не финишировал за пределами топ-3.

Помимо двух золотых медалей, на счету украинца — одна "серебряная" и четыре "бронзовые" медали, завоеванные на этапах соревнований, а также две серебряные медали в финалах "Бриллиантовой лиги".

Ранее "Фокус" сообщал , что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" на втором этапе "Бриллиантовой лиги" сезона-2026, который прошел в марокканском Рабате.

"Фокус" также писал о том, как Ярослава Магучих завоевала вторую "золотую" медаль на чемпионате мира.