Без откровенных ракурсов: в Европе вступили в силу новые правила трансляций соревнований по легкой атлетике (фото)

Европейский радиотелевизионный союз и Европейская легкоатлетическая ассоциация разработали новые правила трансляции соревнований по легкой атлетике, чтобы избавиться от "вредных стереотипов в отношении женщин". Для операторов была разработана специальная инструкция с примерами правильных и неправильных ракурсов.

Европейцы опубликовали новые правила освещения женских соревнований в СМИ, чтобы уменьшить сексуализацию спортсменок, сообщили на портале Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА, European Athletics). Над правилами работали известные мировые легкоатлетки, которые выступают против "искажения и объективации женских спортивных выступлений на экране".

На портале ЕАА указано, что правила были разработаны совместно с британкой Холли Брэдшоу (прыжки с шестом), сербкой Иваной Шпанович (прыжки в длину) и хорваткой Бланкой Влашич (прыжки в высоту). В сети опубликовали итоговый документ под названием "Повышение планки: руководящие принципы". В документе на 23 страницах изложено, как продемонстрировать профессионализм спортсменок и сохранить их достоинство.

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"Женский спорт заслуживает того, чтобы его видели, освещали и ценили на равных условиях. Эти рекомендации знаменуют собой важный шаг вперёд и устанавливают чёткие ожидания, что освещение женской лёгкой атлетики должно отражать технические способности и увлекательные истории", — привели на портале позицию телеведущего, поддержавшего эту идею.

Легкая атлетика — подробности

В документе приведены примеры правильных и неправильных ракурсов для различных видов спорта. Например, при съемке прыгуний с шестом рекомендуется не фиксировать камеру на ягодицах и промежности, а показывать разбег и момент прыжка.

Легкая атлетика — прыжки с шестом, неверный ракурс Фото: Скриншот

Аналогичные рекомендации касаются съёмки во время отдыха и подготовки к прыжку, а также бегуний, готовящихся к старту на беговой дорожке. Кроме того, операторам рекомендуют не снимать вблизи приземление и не выбирать откровенные кадры во время различных моментов на соревнованиях.

Легкая атлетика — примеры неправильных ракурсов Фото: Скриншот

Легкая атлетика — примеры правильных и неправильных ракурсов Фото: Скриншот

В кратком руководстве приведены советы для операторов: где разместить камеру, чтобы лучше запечатлеть мастерство спортсменок, а также указаны места, в которых лучше не устанавливать камеру. Есть рекомендации для всех видов легкой атлетики, в которых соревнуются женщины — бег, прыжки в высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину и тройной прыжок. Впрочем, среди рекомендаций не фигурируют спортсменки, занимающиеся различными видами метания — ядра, копья, молота и диска, которые также являются частью олимпийского вида спорта.

Отметим, что Фокус писал о легкой атлетике и достижениях украинских спортсменов. В частности, в июле 2026 года стало известно о рекордном прыжке Олега Дорощука, который стал победителем этапа "Бриллиантовой лиги".

Напоминаем, что в марте в СМИ появились кадры подготовки к прыжку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих: камера запечатлела особый ритуал.