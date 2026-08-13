"Потрібен кондиціонер": українська легкоатлетка "поскаржилася" на проведення Чемпіонату Європи

Українська легкоатлетка, яка займається стрибками у висоту, Ірина Геращенко повернулася до змагань після народження дитини. На першому турнірі вона вийшла до фіналу Чемпіонату Європи.

Геращенко успішно пройшла кваліфікацію разом із чинною чемпіонкою Європи Ярославою Магучих. Про це повідомило "Суспільне Спорт".

Обидві спортсменки взяли висоту 1,91 м з першої спроби. Водночас Геращенко відзначила, що задоволена своїм поверненням.

"Повернення? Іноді відчуваю, що нікуди й не йшла, а іноді — що тільки-но повернулася. Це дуже круте відчуття, коли вдома є додаткова підтримка. Мені подобається стрибати, це найголовніше", — прокоментувала вона.

Також спортсменка розповіла про те, як відбувається її відновлення. Зокрема, вона сказала, що має схоже відновлення до іншого спортсмена — Михайла Кохана, який спеціалізується на метанні молоту.

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"Пообідаю, посплю, можливо, зроблю ще одну розминку. Поговоримо з тренером. У нас дуже класна команда, тому відновлення буде максимально спокійним: у кімнаті, готелі та їдальні. Я дуже люблю літо, але кондиціонер мені дійсно потрібен", — зазначила Геращенко.

Геращенко разом з Ярославою Магучіх боротиметься за медалі у фіналі 15 серпня.

У квітні 2025 року Ірина Геращенко народила доньку. Вона одружена з легкоатлетом і тренером Сергієм Спільняком.

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Раніше Фокус розповів, що українська команда зареєструвала список з 25 спортсменів, які виступлять на Чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Водночас загалом Україна мала квоту у 38 спортсменів, одна 13 з них вирішили залишити поза заявкою.

Нагадаємо, що раніше Європейський радіотелевізійний союз та Європейська легкоатлетична асоціація розробили нові правила трансляції змагань з легкої атлетики, щоб позбутись "шкідливих стереотипів щодо жінок".