Українська зірка легкої атлетики Геращенко народила доньку (фото)

30-річна українська олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко вперше стала мамою. У неї народилася донька, імʼя якої поки тримають у секреті.

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У своєму Instagram спортсменка разом зі своїм чоловіком Сергієм Спільняком поділилася радісною новиною.

Судячи з усього, дитина народилася 11 червня. Зокрема, Геращенко поділилася з підписниками першими кадрами з палати, закарбувавши себе і чоловіка в новому статусі батьків.

"Учора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діаманте", —написала молода мама.

Ірина Геращенко з чоловіком Фото: gerashchenkoi/Instagram

Дівчинка народилася зі зростом 55 см і вагою 3,82 кг. Ім’я первістка Ірина поки не розкриває.

Ірина Геращенко вперше стала мамою Фото: gerashchenkoi/Instagram

Ірина Геращенко: що відомо

Ірина Геращенко — українська стрибунка у висоту, заслужена майстерка спорту, бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі-2024 та чемпіонату Європи-2024.

Вона одружена з легкоатлетом і тренером Сергієм Спільняком. Наприкінці 2024 року Ірина Геращенко оголосила про першу вагітність.

"Чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", — писала олімпійська чемпіонка.

Ірина Геращенко з чоловіком Фото: gerashchenkoi/Instagram

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Донька Дональда Трампа народила первістка, якого назвали Александром. Хлопчик зʼявився на світ 15 травня 2025 року.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі вчетверте стали батьками. Подружжя показало, як молодші діти вітали нового члена родини.

Крім того, українська стендаперка Алла Волкова народила дитину в Міжнародний день сміху.