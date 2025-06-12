Українська зірка легкої атлетики Геращенко народила доньку (фото)
30-річна українська олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко вперше стала мамою. У неї народилася донька, імʼя якої поки тримають у секреті.
У своєму Instagram спортсменка разом зі своїм чоловіком Сергієм Спільняком поділилася радісною новиною.
Судячи з усього, дитина народилася 11 червня. Зокрема, Геращенко поділилася з підписниками першими кадрами з палати, закарбувавши себе і чоловіка в новому статусі батьків.
"Учора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діаманте", —написала молода мама.
Дівчинка народилася зі зростом 55 см і вагою 3,82 кг. Ім’я первістка Ірина поки не розкриває.
Ірина Геращенко: що відомо
Ірина Геращенко — українська стрибунка у висоту, заслужена майстерка спорту, бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі-2024 та чемпіонату Європи-2024.
Вона одружена з легкоатлетом і тренером Сергієм Спільняком. Наприкінці 2024 року Ірина Геращенко оголосила про першу вагітність.
"Чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", — писала олімпійська чемпіонка.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
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