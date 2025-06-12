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Стиль жизни

Украинская звезда легкой атлетики Геращенко родила дочь (фото)

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Фото: gerashchenkoi/Instagram | Ирина Геращенко

30-летняя украинская олимпийская чемпионка Ирина Геращенко впервые стала мамой. У нее родилась дочь, имя которой пока держат в секрете.

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В своем Instagram спортсменка вместе со своим мужем Сергеем Спильняком поделилась радостной новостью.

Судя по всему, ребенок родился 11 июня. В частности, Геращенко поделилась с подписчиками первыми кадрами из палаты, запечатлев себя и мужа в новом статусе родителей.

"Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиант", — написала молодая мама.

Ирина Геращенко с мужем Fullscreen
Ирина Геращенко с мужем
Фото: gerashchenkoi/Instagram

Девочка родилась с ростом 55 см и весом 3,82 кг. Имя первенца Ирина пока не раскрывает.

ирина геращенко дочь Fullscreen
Ирина Геращенко впервые стала мамой
Фото: gerashchenkoi/Instagram

Ирина Геращенко: что известно

Ирина Геращенко — украинская прыгунья в высоту, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже-2024 и чемпионата Европы-2024.

Она замужем за легкоатлетом и тренером Сергеем Спильняком. В конце 2024 года Ирина Геращенко объявила о первой беременности.

"Ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", — писала олимпийская чемпионка.

Ирина Геращенко с мужем Fullscreen
Ирина Геращенко с мужем
Фото: gerashchenkoi/Instagram

Напомним, Фокус писал ранее, что:

  • Дочь Дональда Трампа родила первенца, которого назвали Александром. Мальчик появился на свет 15 мая 2025 года.
  • Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри в четвертый раз стали родителями. Супруги показали, как младшие дети приветствовали нового члена семьи.

Кроме того, украинская стендаперка Алла Волкова родила ребенка в Международный день смеха.