Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом: какое имя выбрали и как отпраздновали пополнение (фото)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри в четвертый раз стали родителями. На фото из соцсетей супруги показали, как младшие дети приветствовали нового члена семьи. Между тем мать утешилась напитком и блюдом, о которых мечтала много времени.

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О пополнении в семье Бориса Джонсона жена рассказала на странице Instagram.

Вечером 24 мая Керри Джонсон опубликовала сообщение, в котором сообщила о рождении дочери. Как выяснилось, девочку назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон, или сокращенно — Попс, Поп Тарт. Дата рождения девочки — 21 мая, говорится в заметке. Женщина разместила первые фото с ребенком на руках: она улыбается, прижимая к груди Попс. Есть также фото с Борисом Джонсоном, который смотрит на новорожденную в розовой шапочке.

Борис Джонсон — как выглядит экс-премьер Британии с дочерью Попс Фото: Instagram Борис Джонсон — как выглядит жена экс-премьера Британии с дочерью Попс Фото: Instagram

Женщина написала, что очень рада увидеть ребенка и не может на него насмотреться. Также она поблагодарила клинику университетского колледжа в Лондоне (University College London Hospitals, UCLH), в котором появилась на свет дочь. Отдельные слова благодарности — врачам Асма и Патрику, которые вели ее беременность. Керри написала, что трое младших детей в восторге от рождения сестренки.

"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая была в отчаянно нуждалась в младшей сестренке. Надела соответствующее платье. Последний участник банды", — говорится в заметке.

Борис Джонсон — трое детей экс-премьера Британии с сестренкой Попс Фото: Instagram Борис Джонсон — дочери Роми и Попс экс-премьера Британии Фото: Instagram

Сообщение о рождении Попс женщина подытоживает коротким предложением о возвращении домой и о том, как семья отметила появление девочки. Она показала пиццу, которая порадовала дочь и сыновей, а также бутылку Pina Colada, которой обрадовались родители.

"Вернулись из больницы, и время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь стала лучшей", — написала Керри Джонсон.

Борис Джонсон — детали

Отметим, Борис Джонсон — 60-летний экс-премьер Великобритании, который поддержал Украину в первые дни вторжения РФ. Например, весной 2022 года он прибыл в Киев, от которого только что отогнали российские войска, и вместе с президентом Зеленским прогулялся по украинской столице. В июле того же года премьер ушел в отставку из-за ряда скандалов, связанных с событиями во время эпидемии коронавируса.

Экоактивистка Кэрри Джонсон (до замужества Саймондс) стала его женой в мае 2021 года. В течение пяти лет у пары родилось четверо детей: сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023). При этом Борис Джонсон суммарно имеет восемь детей: первые четверо появились во время второго брака с журналисткой Мариной Вилер.

Напоминаем, в апреле Борис Джонсон устроил празднование дня рождения пятилетнему Уилфу, и по этому случаю оделся в оранжевого динозавра.