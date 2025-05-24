Борис Джонсон увосьме став батьком: яке ім'я обрали та як відсвяткували поповнення (фото)

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі вчетверте стали батьками. На фото з соцмереж подружжя показало, як молодші діти вітали нового члена родини. Тим часом матір втішилась напоєм та стравою, про які мріяла багато часу.

Related video

Про поповнення в родині Бориса Джонсона дружина розповіла на сторінці Instagram.

Надвечір 24 травня Керрі Джонсон опублікувала допис, у якому повідомила про народження доньки. Як з'ясувалось, дівчинку назвали Поппі Еліза Джозефін Джонсон, або скорочено — Попс, Поп Тарт. Дата народження дівчинки — 21 травня, ідеться у дописі. Жінка розмістила перші фото з дитиною на руках: вона усміхається, пригортаючи до грудей Попс. Є також фото з Борисом Джонсоном, який дивиться на новонароджену у рожевій шапочці.

Борис Джонсон - як виглядає експрем'єр Британії з дочкою Попс Фото: Instagram Борис Джонсон - як виглядає дружина експрем'єр Британії з дочкою Попс Фото: Instagram

Жінка написала, що дуже рада побачити дитину і не може на неї надивитись. Також вона подякувала клініці університетського коледжу в Лондоні (University College London Hospitals, UCLH), у якому з'явилась на світ дочка. Окремі слова вдячності — лікарям Асма та Патріку, які вели її вагітність. Керрі написала, що троє молодших дітей у захваті від народження сестрички.

"Вілф, Ромі та Френк у захваті, особливо Ромі, яка була в відчайдушно потребувала молодшої сестрички. Вдягнула відповідну сукню. Останній учасник банди", — ідеться у дописі.

Борис Джонсон - троє дітей експрем'єра Британії з сестричкою Попс Фото: Instagram Борис Джонсон - дочки Ромі та Попс експрем'єра Британії Фото: Instagram

Повідомлення про народження Попс жінка підсумовує коротким реченням про повернення додому і про те, як родина відзначила появу дівчинки. Вона показала піцу, яка потішила дочку та синів, а також пляшку Pina Colada, якій зраділи батьки.

"Повернулися з лікарні, і час для коктейлів та піци з моєю крихіткою, яка дрімає на моїх колінах. Життя стало найкращим", — написала Керрі Джонсон.

Борис Джонсон — деталі

Зазначимо, Борис Джонсон — 60-річний експрем'єр Великої Британії, який підтримав Україну у перші дні вторгнення РФ. Наприклад, весною 2022 року він прибув до Києва, від якого щойно відігнали російські війська, та разом з президентом Зеленським прогулявся українською столицею. У липні того ж року прем'єр пішов у відставку через низку скандалів, пов'язаних з подіями під час епідемії коронавірусу.

Екоактивістка Керрі Джонсон (до заміжжя Саймондс) стала його дружиною у травні 2021 року. Протягом п'яти років у пари народилось четверо дітей: син Вілф (квітень 2020), дочка Ромі (грудень 2021), син Френк (липень 2023). При цьому Борис Джонсон сумарно має восьмеро дітей: перші четверо з'явились під час другого шлюбу з журналісткою Мариною Вілер.

Нагадуємо, у квітні Борис Джонсон влаштував святкування дня народження п'ятирічному Вілфу, і з цієї нагоди вдягнувся у помаранчевого динозавра.